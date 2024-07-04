高雄火車站換新貌 周遭塗鴉惡搞

歷時16年重建的高雄火車站將在年底完工，白色圓弧流線型外觀串連4棟全新大樓與空中花園，現代感十足，成為高雄重要指標性門面，但緊鄰車站的民宅廣告板與閒置多年的國城站前廣場，整片牆面布滿骯髒凌亂塗鴉，不乏粗俗字眼與惡搞圖案，形成強烈對比，宛如兩個世界，民代批破壞都市美感，影響大家對高雄的印象，要求市府追查來源、追償清潔費，並設立塗鴉創作區讓年輕人有合法創作空間。

高雄車站地下化第2階段工程進度逾8成，新站由荷蘭建築團隊Mecanoo設計打造，有挑高的天棚圓頂、頂樓空中花園和下沉式廣場，純白曲線天花板與周邊4棟弧型外觀大樓相呼應，大量流線型設計搭配綠色植被，相當時尚。

高雄新車站將完工，但站區周邊則未隨之進化，建國路緊鄰車站左側的大幅廣告牆有著大片塗鴉，充斥「E04」粗俗文字，連下方宣傳城市形象的高市府廣告及周圍多處電桿、變電箱也被噴漆；車站右側的國城站前廣場在遠東百貨退場後，荒廢至今，骯髒外牆上有密密麻麻的塗鴉，突兀不堪。

國城站前廣場過去曾有百貨店家進駐，隨著火車站施工、商圈沒落，大樓商場跟著閒置，外牆看板的骨架已生鏽、磁磚牆面及鐵門布滿塗鴉，屋簷下常有街友出沒及雜物堆。議員郭建盟說，市區民宅、店面、公有設施常遭人刻意塗鴉破壞，市府應該仿效台北、台中設置塗鴉創作區，定期評選獎勵，同時嚴懲非法塗鴉，追償清潔費，維護市容。

文化局長王文翠表示，設置塗鴉創作區可宣示市府對塗鴉行為的接受度，但應不可能完全遏止非法塗鴉行為，市府會邀集專家再評估研議，也加強查緝。文化局說明，未設置塗鴉區的原因，是因暗夜違法的塗鴉者不愛受限。環保局則說，會要求高雄新車站周邊場所管理人或使用人清除塗鴉，違者依法告發。