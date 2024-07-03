高雄工地3度查獲登革熱病媒蚊 市府責令停工整頓

高雄市三民區鼎泰里內一處建築工地，近期3度經市府衛生局查獲工地內水桶、帆布、洩水孔及地面積水孳生病媒蚊幼蟲，衛生局今天表示，已責令工地停工，徹底進行環境整頓及噴藥滅蚊。

高雄市衛生局今天新聞稿指出，市府防疫團隊將轄內大型建築工地列為登革熱高風險場域，加強巡查。今年截至目前累計稽查建築工地227處，查獲72處工地孳生病媒蚊，累計共5處建築工地多次查獲孳生病媒蚊，責令停工改善。

這5處工地分別位於苓雅區意誠里、三民區寶珠里、小港區順苓里、鳳山區忠誠里及三民區鼎泰里。其中三民區鼎泰里工地，近期遭3度查獲有孳生病媒蚊幼蟲，衛生局昨日已責令停工，徹底進行環境整頓及噴藥滅蚊。

衛生局說明，高雄市轄內建築工地承造人應設置登革熱防制專責人員，並落實登革熱自主管理計畫，主動針對可能孳生病媒蚊場域巡查、清理，尤其應留意地面、陽台、樹穴、陰井、邊溝等易積水孳生病媒蚊之處，並避免露天堆置容器雜物。

此外，針對電梯機坑也應裝設攔網，避免瓶罐掉落堆置機坑積水產生病媒蚊；針對工地內無法清除的積水，應至少每7-10天投、噴藥1次或採取抽乾等措施。

衛生局表示，工地一旦孳生大量病媒蚊，引發周邊社區登革熱疫情流行，危害民眾健康。如稽查發現孳生病媒蚊幼蟲，最高處新台幣1萬5000元罰鍰：查獲工地1年內孳生病媒蚊3次以上，則勒令停工至少3日至複查改善為止。