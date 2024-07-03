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高經濟價值魚種黑加網 人工培育有成東港放流魚苗

中央社／ 屏東縣3日電

高經濟價值魚種「黑加網」為東港知名滋補海鮮，農業部水試所民國111年培育出魚苗，歷經2年試驗，種魚已能自行產卵，將進入量產；水試所6月底在東港放流300尾魚苗。

農業部水試所長張錦宜表示，水試所連3年於沿近海域進行又稱黑加網的黑䱛魚苗放流，並啟動資源復育計畫，於深海漁場採集優質野生種魚進行減壓蓄養，今年3到5月種魚在人工池自行產卵；研究人員觀察受精狀況並進行孵化與培育，經3個月培育，已長成10公分以上幼魚，6月底在東港放流的幼魚為首批在人工環境下自然產卵育成，代表黑䱛培育技術即將進入量產階段。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸說，黑加網又叫「黑口」、「黑喉」，目前全年產地均價落在每公斤新台幣400到700元間，市價大尾魚1斤約1000元上下，東港拖網和蝦仔拖漁船每天各在下午、凌晨2時左右出海捕撈，清晨及下午返港販售當日魚貨；近年台灣沿近海漁獲量明顯下降，東港漁民也反應捕撈數量不多，樂見復育改善漁民收入。

東港區漁會今天新聞稿指出，黑䱛俗名黑口、黑加網，主要棲息水深140至200公尺處，為台灣沿近海域常見魚種，最大體長可達45公分，在東港被視為產後或術後調理身體的滋補海鮮，有東港人月子魚之稱。

農業部水試所、東港區漁會及漁業永續基金會等團體6月底在東港鎮海公園海岸放流黑加網魚苗300尾及紅衫3萬尾，復育海洋資源。

東港 農業部

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