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這次是真的！高屏大橋7月9日至13日橋梁安全維修 實施交管

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
高屏大橋是往來高雄屏東重要橋梁。圖／報系資料照
高屏大橋是往來高雄屏東重要橋梁。圖／報系資料照

今年5月下旬網路傳高屏大橋要施工改道訊息，當時公路局澄清是假的，是公告牌示範案例，還要提交維計畫。公路局今發布訊息指出，高屏大橋路段為維護橋樑安全，將展開維修作業，預計施工日期7月9日到13日，施工時間早上9點半到下午4點，用路人做好行程規畫。

公路局指出，施工期間將封閉屏東往高雄方向部分內側快車道約450公尺，維持外側車道2車道及機慢車道通行，施工期間將於該路段前後相關路口設置指引牌面引導車輛，並將加派交維人員指揮交通疏導，請用路人依循施工牌面與交維人員指揮行駛，請減速慢行及注意安全。

公路局呼籲用路人，如欲行駛上述路段請事先作好行程規畫，相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意資訊可變看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。

公路局提醒，施工期間屏東往高雄部分在台1線與189線交叉路口左轉河堤南路至改到台88線。圖／公路局提供
公路局提醒，施工期間屏東往高雄部分在台1線與189線交叉路口左轉河堤南路至改到台88線。圖／公路局提供

交通管制 車道

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