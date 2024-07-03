這次是真的！高屏大橋7月9日至13日橋梁安全維修 實施交管

今年5月下旬網路傳高屏大橋要施工改道訊息，當時公路局澄清是假的，是公告牌示範案例，還要提交維計畫。公路局今發布訊息指出，高屏大橋路段為維護橋樑安全，將展開維修作業，預計施工日期7月9日到13日，施工時間早上9點半到下午4點，用路人做好行程規畫。

公路局指出，施工期間將封閉屏東往高雄方向部分內側快車道約450公尺，維持外側車道2車道及機慢車道通行，施工期間將於該路段前後相關路口設置指引牌面引導車輛，並將加派交維人員指揮交通疏導，請用路人依循施工牌面與交維人員指揮行駛，請減速慢行及注意安全。