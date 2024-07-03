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高市違法塗鴉毀市容 近3年裁處6件開罰上萬元

中央社／ 高雄3日電

高雄近年發生多起違法塗鴉事件，今年已裁處3件，環保局統計近3年共開罰6件、金額逾1萬元；文化局表示，塗鴉雖具藝術性，但未經允許塗鴉屬違法行為，警方可依法送辦。

高雄捷運大寮機廠與北機廠去年8月遭不明人士闖入，並在2輛列車車身上惡意塗鴉，高捷事後花好幾個小時才清除，並報警依法求償。前年深夜也有一名男子在楠梓區高速公路涵洞兩側牆壁塗鴉，以自身英文名當靈感作畫，警訊後依違反廢清法跟社維法送辦。

高雄市政府環保局今天向中央社記者表示，經統計民國111年共裁處1件違法塗鴉事件，開罰新台幣1200元；112年裁處2件，金額5400元，今年迄今共裁處3件，金額1萬200元。若查獲塗鴉行為人，將依法限期要求清洗去除。若未發現行為人，則依廢清法規定，限期場所管理人進行去除。但近期並未獲報類似違法塗鴉情形。

環保局指出，按高雄市違反廢棄物清理法案件檢舉獎勵辦法規定，檢舉塗鴉獎勵金核發金額已於112年7月，由原為實收罰款的15%，提高為90%。目前高雄市對塗鴉行為開罰金額從2400元到6000元不等，裁罰金額計算主要是根據塗鴉面積及清洗難易程度作為考量標準。

文化局則提醒，街頭塗鴉是在公共領域創作的行為，但因多數是未先經過允許，因此常有爭議；雖然塗鴉創作具有當代思維與藝術性，但台灣法律規範上，未經允許核准的塗鴉屬違法行為，警察機關可依據相關法律開罰。

文化局 環保局 高雄市

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