高捷紫線P03站設哪？民族大樂、河堤國小各有優劣 議員：對3萬多居民皆有助益

高雄捷運紫線可行性研究評估仍在進行，初步結果日前揭露，其中P03站的位址引發討論。P03設站位址有「民族大樂店」或「河堤國小」附近兩個選項，捷運局曾就此二處與地方人士及民代討論。捷運局表示，會進行綜合考量，目前設站位置仍在評估。

依據初步結果，紫線評估優先興建路段由P01至P24站（樹德科大），長25.8公里總經費約1884億元。24站中地下車站7座、高架車站17座，P07左營站以南7公里為地下，以北過半屏山出土轉為高架共18.8公里。

捷運局最早的版本，紫線及青線都採輕軌設計，後來二者合併為捷運紫線，採中運量設計。不過在合併最初捷運局公布的路線圖中，原本青線在明誠、民族路口的民族大樂店附近有設站點，合併後卻消失了，市議員張博洋曾為此提出質詢，認為此站周邊超過3萬人口，非常需要一座捷運站。

最新公布路線圖中此站又回來了，編號為P03站。不過若站體設在民族大樂附近，會距離P02大順民族站太近，捷運局因此考慮將站體北移至河堤國小附近。張博洋說，捷運局曾就這兩處與地方人士及民代討論，兩處都各有優劣。

張博洋說，若在民族大樂附近，優點是有土地可以聯開，增加捷運效益，但的確離P02站太近了；若在河堤國小附近則站距較適中，位於P02及P04中間，不過較缺聯開空間，只有鼎泰廣場公園這塊空地。不過無論哪個方案，對於周邊3萬多居民都有助益，最終結果仍待市長定案，地方都樂觀其成。