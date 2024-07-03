「台灣十大好魚」野生黑䱛變少 水試所獨步全球成功繁養即將量產

位列「台灣十大好魚」之一的高經濟價值魚種黑䱛（黑加網魚），因肉質鮮嫩，又被稱是滋補身體的「月子魚」，農業部水產試驗所2前年培育出幼苗，再精進繁養殖技術，今天在屏東東港鎮海公園海岸放流魚苗；水試所總所長張錦宜說，今年3至5月種魚成功自行產卵，已長成逾10公分的幼魚，是世界首批在人工環境自然產卵培育長大的幼魚，即將進入量產。

黑䱛俗名黑口、黑加網，屬石首魚科一種，主要棲息水深140至200公尺之間，為台灣沿近海域常見魚種最最大體長可達45公分，它的經濟價值及食用價值極高，釣具類捕獲的狀態良好大型個體，甚至有每公斤近千元的價格，在屏東東港地區是耳熟能詳的產後或術後調理身體的滋補海鮮。

張錦宜說，水試所連續3年於沿近海域放流黑䱛魚苗，並啟動資源復育計畫，結合海洋漁業與養殖專業人員組成研究團隊，掌握黑䱛漁場及相關的生物學資訊，於深海漁場採集優質野生種魚減壓蓄養，今年3至5月於種魚池自行產卵，研究人員蒐集觀察受精狀況並孵化與培育，歷時3個月培育已長成至幼魚，該批放流幼魚為世界首批在人工環境下自然產卵所培育的魚苗，代表我國的黑䱛培育技術即將進入量產階段，邁入新的里程碑。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸說，目前黑加網魚產地全年平均價約落在每公斤400至700元間，市價大尾每斤約1000元上下，東港拖網和蝦仔拖漁船每天各分下午、凌晨2時出海捕撈，清晨和下午返港在華僑市場販售當日魚貨，近年來台灣沿近海漁獲量明顯下降，東港漁民也反應捕撈到的數量不多，今天參與放流見證水試所獨步全球的培育成果，可增加東港在地漁業資源，改善漁民收入。