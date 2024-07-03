今年暑假不一樣視角遊墾丁 雙層巴士帶你走訪屏東海岸線
屏東縣政府交旅處今年推出墾丁「HighFun屏東最好玩」雙層巴士觀光路線，用不一樣視角走訪屏東海岸線，全台唯一可以一覽太平洋、巴士海峽、台灣海峽三面海域，從墾丁大街出發，一路往南，停靠船帆石、砂島貝殼展示館、龍磐公園，全程100分鐘，只要200元，7月6日起預購，暑假期間六日出發，一天兩梯次。
屏東縣府交旅處連3年在屏北推出「185沿山雙層巴士」限定1到4月的六日，推出大受好評，今年約有2500人次參與，今年暑假推出墾丁路線雙層巴士，熱情陽光搭配海洋氣息，感受墾丁不一樣的玩法。
交旅處長黃國維說，「High Fun屏東最好玩」雙層巴士路線以墾丁森林遊樂區牌樓旁停車場為起點，在墾丁大街的北端，一路往南，停靠船帆石、砂島貝殼展示館各15分鐘，目的地龍磐公園停留20分鐘後往返，全程約1小時40分，每天2梯次，票價每人200元，車上有導覽人員解說，從自然生態教育，八寶公主到斯卡羅的故事，故事與場景的臨場感。
黃國維說，大家都來過墾丁，但絕對沒有體驗過以「上帝視角」由上往下，盡覽恆春半島海岸線絕美風景，繼「185沿山雙層巴士」邁向第3年，大受民眾歡迎，雙層巴士啟航到國境之南，首創山海連線，交通運具結合觀光，見證在地文化、歷史、生態等元素。
行駛時間為7月13日到8月31日，每周六日行駛，上午9點半、下午3點，兩班次，每班次40人，沿路景點包括，墾丁大尖山、墾丁牌樓、八寶宮、小灣、青蛙石、船帆石、砂島、鵝鑾鼻與龍盤公園，請到台北轉運站APP購票，第一個月活動前一周開始預約，後續班次前一個月25號開放預約次月。
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