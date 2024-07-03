屏東明揚大火效應 南市工廠危險物品申報較去年大增6成

屏東明揚科技去年大火釀成重大死傷教訓效應浮現； 南市工廠危險物品申報件數迄今較去年同期大增6成，市府經發局表示，未將持續宣導，降低不幸憾事發生。

「工廠管理輔導法」、「工廠危險物品申報辦法」、「工廠危險物品投保公共意外責任保險辦法」今年陸續修正發布施行。市府經發局今在民治市政中心開記者會進一步說明。

經發局副局長蕭富仁說，中央本次修正重點包含增加危險物品動態申報機制，廠內有製造加工使用危險物品達管制量時，工廠負責人應確實申報，並做好危險物品管理且即時更新廠內危險物品變動資訊，依法規提高最低保險金額為現行1倍，總保險金額提高至7200萬元，以增加對第三人保障。

另外，工廠違反申報義務時，將先處罰緩再限期改善，而工廠負責人罰鍰金額提高至500萬元，以要求工廠負責人重視申報作業。

經發局指出，南市截至今年6月底自主申報家數相較於去年同時期增加6成，除廠商安全管理意識提升，去年不幸發生的明揚大火，不幸造成10人死亡、111人輕重傷慘重教訓也是原因之一。

經發局進一步表示，為協助中央政策推動，除以公文通知業主自主檢核外，並於6月間結合年度例行性工廠校正作業及經濟部訪查業務，持續推動輔導重點產業業者進行自主檢核；並派員針對民眾陳情檢舉案件或其他機關通知案件到場稽查宣導，或會同消防、勞安等聯合稽查時，促請業者將危險物品配置圖等資料置於工廠門口等便於搶救人員取得位置 (如警衛室等)。

經發局呼籲企業務必依「工廠危險物品申報辦法」在每年1月及7月底進行網路申報，相關資訊請至經濟發展局網站瀏覽，落實工廠安全。