高雄火車站年底完工…周遭塗鴉慘況曝 民眾批兩個世界

全新地下化高雄車站將在年底完工，白色圓弧流線形外觀串連4棟全新大樓與空中花園，呈現現代設計感，但與車站緊鄰的民宅廣告板與閒置多年的國城站前廣場，仍有整片牆面布滿骯髒凌亂的塗鴉，上頭不乏粗俗字眼與惡搞圖案，形成強烈對比，高市議員呼籲盡早設立合法塗鴉創作區並加強查緝、追償清潔費。

歷時16年的高雄車站地下化二階工程進度已逾8成，預計年底正式完工，車站整體由荷蘭建築師團隊Mecanoo設計打造，挑高天棚圓頂、頂樓空中花園和下沉式廣場，天花板採純白曲線，周邊四棟大樓則採用圓弧型外觀呼應車站天頂的流暢線條，大量流線型設計搭配綠色植被，已成為現代時尚建築指標之一。

但實際觀察車站周圍可見明顯文化差異，建國路上緊鄰車站左側的大幅廣告牆上有著大片塗鴉，充斥粗俗文字如「E04」，連下方用來宣傳城市形象的高市府廣告也被噴漆文字，周圍多處電桿、變電箱上也被噴漆文字；另一邊車站右側的國城站前廣場在遠東百貨退出後，下方商場幾乎荒廢，骯髒外牆上密密麻麻的塗鴉顯得突兀。

國城站前廣場過去曾進駐過遠百及其他店家，在車站全面施工及商圈沒落後，大樓商場層遭長時間閒置，外牆長年懸掛看板，骨架生鏽、結構斑駁，目前僅剩幾間出租套房，外牆大片磁磚、鐵門上被塗滿塗鴉，布滿卡通圖案、藝術字和各式符號，連同屋簷下遊民與堆放的雜物，相比純白建築體的高雄車站更顯諷刺。

議員郭建盟說，市區民宅、店面、公有設施常有特定人士刻意塗鴉，市府應該效仿北市、台中設置定期更新畫作的塗鴉創作區，定期評選給予獎勵，同時嚴懲非法塗鴉，鼓勵警方專案查緝、提高檢舉金，目前依社會秩序維護法最高罰3千、廢棄物處理法最高罰6千，但清理費用動輒破萬，市府應該強力追償非法塗鴉者清潔費。

文化局長王文翠表示，設置塗鴉創作區可以提供合法場域、宣示市府對於塗鴉接受度，但應該不能完全遏止非法塗鴉破壞市容，市府會再邀集專家評估研議可行性和後續加強查緝內容；文化局則補充，目前駁二藝術特區已推廣「宅壁畫」創作計畫，邀請藝術家美化原本雜亂的民宅壁面，但並無設置塗鴉專區構想。