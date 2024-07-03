高雄仁武出現私架30公尺長鳥網 農業局：查獲送辦

高雄仁武區日前有人非法架設高8公尺、長30公尺鳥網，市府農業局會同警方前往巡查，發現鳥網上已有3、4隻麻雀及白頭翁不幸死亡，立即拆除鳥網；農業局表示，私架鳥網已違法，查獲違反者將送辦。

農業局今天發布新聞稿表示，每年3至7月是鳥類繁殖季，各種鳥類通報案件也增多，除落巢鳥類案件外，最近違法私架鳥網案件也不少，如使用籠具誘捕綠繡眼，或是圍牆邊纏繞鐵絲細網等。

農業局指出，為排除鳥類危難，農業局人員接獲通報後皆會立即前往巡查，現地拆除；如6月30日前往仁武區拆除的大型捕鳥網，經熱心民眾通報後進行處理，市府人員協同保七警員通力合作將大型捕鳥網拆除。

被拆除的仁武區大型鳥網高約8公尺、長約30公尺，查獲時鳥網上已有3、4隻麻雀及白頭翁不幸死亡。農業局表示，私架鳥網行為已明顯違法，查獲違反者將移送法辦，也呼籲民眾發現非法架設鳥網或獵具，可通報市府或警方處理。

農業局指出，私架鳥網或籠具捕捉鳥類涉違反野保法，查獲可處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰；若捕捉到保育類鳥類如台灣八哥、領角鶚等，更須面臨6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科20萬元以上、100萬元以下罰金。