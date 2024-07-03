兵馬俑展資安疑慮 科工館調查：數據皆未存檔

國立科學工藝博物館今天公布兵馬俑特展中2項涉及中國軟體的互動遊戲資安調查結果，經查有2遊戲的軟體為中國開發製作已移除，但所有體驗數據資料皆無存檔，無資安外洩疑慮。

科工館今天發布新聞稿表示，「大秦雄風─兵馬俑與秦始皇帝陵特展」中，秦俑臉譜比對遊戲、一號坑全景體驗2項互動單元軟體為中國開發製作，租借方中華翰維文化推廣協會違反場地租借的資安規範，已將2展示移除。

位於高雄市三民區的國立科學工藝博物館，6月28日至7月21日起展出「大秦雄風—兵馬俑與秦始皇帝陵特展」，展覽開放免費參觀。展區內設有體驗遊戲，可拍照比對與兵馬俑的相似度，台灣基進高雄市議員張博洋1日表示，遊戲軟體來自中國，且主辦單位是統戰組織。

科工館指出，經與翰維協會確認，「秦俑臉譜比對遊戲」機器休眠時會自動關閉軟體，同時所有體驗結果均會消失無存檔。經科工館資訊專業人員檢視與清查現場設備系統，確實無存檔。

兵馬俑特展自6月28日展至7月21日，科工館表示，翰維協會確認從6月28日至30日閉館為止，曾體驗「秦俑臉譜比對遊戲」民眾的個人頭像資料皆未存檔，科工館已要求翰維協會切結保證未存檔。

另一互動遊戲「一號坑全景體驗」為陜西兵馬俑一號坑的全景體驗，科工館表示，因無拍照及輸入資料等相關功能，尚無涉及個資疑慮，但此體驗軟體也是中國開發，不符租借合約約定，已要求移除此設備。

科工館也指出，展場內還有另一項互動單元「文物對對碰遊戲」，依據翰維協會提供台灣製作廠商切結保證，互動軟體為自主開發、開發流程均依法未採用中國大陸軟體，也無資料雲端傳輸保存等；後續將由翰維協會自行決定是否繼續展出此設備。

對此，張博洋認為，中方黨政軍色彩的團體，只要透過台灣單位申請，就可以合法使用公家場地，這個法律漏洞必須要修法，盼國會立委主動補正。此外，科工館也應有敏感度，教育部遲遲未回應為何統戰團體可以租借場地辦活動。