中央再投4.3億升級恆春古城 地方嘆友善無障礙設施不及格

屏東恆春古城是國內唯一保存4座城門的國定古蹟，明年喜迎建城150周年，文化部斥資4.3億元啟動恆春古城保存活化專案計畫，將以「意象環城」代替「實體環城」，重大改變包括西門將禁行車輛、因道路阻隔造成斷點以階梯步道串連等，但地方人反映古城對行動不便的輪椅族不友善，建議增設無障礙設施和公廁，成為全齡適合的友善古城。

恆春古城建城歷史，源於1871年琉球宮古島朝貢船回航時遇颱風在南台灣上岸，54名船員遭原住民殺害，3年後日本以懲凶名義出兵，排灣族人浴血抵抗，因武器和兵力懸殊不敵，史稱「牡丹社事件」，清庭事後議和賠償進而在恆春建城布防，古城歷經二戰美軍轟炸和歲月侵襲，頹圮城牆從縣定升級國定古蹟後，陸續整修綠美化成為觀光景點，行政院前院長蘇貞昌再核定恆春古城保存活化專案計畫。

恆春古城保存活化專案計畫包括修護、交通安全、加固、景觀美化、光環境優化、活化推廣和周邊設施整修，文化部文資局日前到恆春舉行說明會，古城因道路阻隔造成多處斷點，有地方人認為讓遊客可實際走一圈的「實體環城」，有助提升觀光意願，文資局則說明，國際上對重要古蹟修復的原則是「復舊如舊」、「殘跡保存」，規畫西門禁行車輛，因道路阻隔造成斷點的東門以階梯步道串連，「意象環城」是趨勢。

恆春鎮城北里長洪世明、城西里長蔡芬芳等多人反映，恆春古城各景點周邊均未設公廁，內急的遊客要向商家和住家借廁所，很不方便，另要登上古城都是階梯，銜接城牆上馬道的坡道又太陡，行動不便的長者、輪椅族和帶同襁褓幼兒的家長都視為畏途，在政府大力推展無障礙友善設施的現在，恆春古城完全不及格，實在諷刺。