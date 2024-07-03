炎炎夏日 屏縣潮州鎮立游泳池女性暑假夜泳免費
炎炎夏日游泳消暑，屏東縣潮州鎮公所觀察，鎮立游泳池男女使用比例約3比1，鼓勵全民運動，鎮公所今年暑假期間7月到8月31日，夜間時段晚間6點到8點，開放不分年齡女性鄉親免費入館。
潮州鎮公所指出，酷暑炎熱，鎮立游泳池從7月起到8月31日，晚間時段開放，提供給鄉親避暑運動的好去處，夜泳時段晚間6點到8點，女性鄉親不分年齡層一路免費入場，不是設籍潮州鎮的女性也可同享優惠。
潮州鎮公所主秘王建元說，鼓勵全民運動和女性也可以來游泳，觀察來游泳池男女比例約為3比1，鼓勵7月1日全天共有463人，晚間6點到8點夜泳時段女性43人，大多人還在觀望。
潮州鎮公所游泳池民國66年啟用至今，當年舉辦第一屆東縣運游泳比賽，現配有4名救生員，水質乾淨，成人40元，半票30元，開放時段上午6點到10點，下午2點到8點。
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