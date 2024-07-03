金門疑食物中毒…餐廳令改善 5遊客檢體結果2周內出爐

台灣24名旅客上月29日到金門某餐廳用餐，陸續出現嘔吐、腹瀉等腸胃不適症狀，共5人至金門醫院急診就醫，金門衛生局昨指出，5人前天皆離院，已前往該團用餐餐廳稽查、採檢，寄送到台灣化驗，檢驗結果需1至2周出爐。

衛生局表示，該批自由行旅客是6月29日到金門縣3天旅遊，7月1日上午接獲金門醫院通報後，衛生局立即前往該團曾用餐的2家餐廳調查，醫院同步採檢病患人體檢體5件，就醫的5名旅客也在前天上午10點半左右離院、返回台灣。

衛生局稽查人員抽驗刀具塗抹棉棒、砧板塗抹棉棒，共有6件環境檢體、1件食餘檢體及患者5人、廚工6人人體檢體，全部寄送到台灣認證實驗室化驗，檢驗結果需1至2周。

衛生局表示，現場稽查該餐廳缺失包含冷藏庫及冷凍庫缺溫度紀錄表、廚房垃圾桶未加蓋、食材未墊高直接置於地面、調膳場所病媒防制設施破損、未有食品作業人員體檢報告等，均開立限期改善通知書，逾期仍未改善者，將處6萬元以上2億元以下罰鍰，情節重大者，得命停業。