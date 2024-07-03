酷熱影響 香蕉產地價10天跌5成

剛進入7月就傳出高雄、屏東香蕉產地價格直落，10天內跌幅逾5成，上蕉從每公斤20元掉落10元以下，蕉農嘆去年同期還有2位數，今年差很多，盼「颱風快來」。農政單位表示，近日天氣太熱了，加上學生放暑假，香蕉需求量變少，會緊盯價格變化。

旗山李姓蕉農說，香蕉6月下旬起價格變差，6月22日上蕉20元、下蕉10元，現在變上蕉8元、下蕉4元，甚至傳出上蕉收購價7元，整輛貨車載重1公噸，賣不到8千元，雪崩式下降，只能盼「颱風快快來掃，政府快快來收去化香蕉」。屏東洪姓蕉農說，夏季香蕉長得快，加上夏季水果選擇多，香蕉較不受消費者青睞，產地價上蕉1公斤約在8到10元。

高市農業局指出，近期影響香蕉價格有三大原因，學校放暑假、天熱加速成長導致品質較差，與水果保存不易，零售商減少進貨。屏縣農業處長鄭永裕說，會先盡快穩定價格，讓上蕉維持每公斤12元。

台灣香蕉研究所長邱祝櫻說，香蕉是供需平衡很明顯水果，夏蕉因天氣熱長得快，芒果、鳳梨、西瓜等競爭水果讓消費者選擇變多，蕉研所推產期調節；農糧署屏東辦事處主任林隆新說，香蕉產量跟去年相比未明顯增加，近日天氣熱，消費市場銷量減少約1到2成，跟通路商洽談促銷，持續關注。