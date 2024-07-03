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高雄社宅少 學者促增地上權宅

聯合報／ 記者徐白櫻宋原彰／高雄報導
高雄凱旋青樹是南台灣首座新建社宅，戶數共245戶，去年7月已開放入住。記者宋原彰／攝影
高雄凱旋青樹是南台灣首座新建社宅，戶數共245戶，去年7月已開放入住。記者宋原彰／攝影

高雄近年房價攀升，社會住宅僅完成1152戶，年輕人嘆薪水追不上房價，學者觀察，全高雄恐怕只剩那瑪夏區算「蛋白區」，社宅速度太慢，地上權住宅要多蓋一些，包租代管、租金補貼等措施也要加強。高市都發局表示，社宅預計4年內完成1萬7864戶；包租代管2922戶、租金補貼達7萬1299戶，努力落實居住正義。

議員黃柏霖、陳麗珍、郭建盟昨在議會召開「高雄市住宅議題」公聽會。屏東大學不動產經營學系教授賴碧瑩說，高雄社宅速度太慢。地上權宅是很好的制度，價格較便宜，國家土地能循環利用。樹德科大通識教育學院副教授吳建德說，美術館土地每坪漲至300多萬，橋頭、岡山不再是蛋白區，僅那瑪夏勉強可算，應透過多元策略，協助住者有其屋。

「社宅數量太少，租金補貼又難申請」，34歲黃姓市民說，他曾想買三民區價格較親民地上權住宅，卻因貸款成數太低沒買成。

議員郭建盟說，社宅最多住6年，需更多元住宅政策，他力倡「安居70」，購屋者擁有70年使用權狀，土地還是政府的。

都發局副局長郭進宗說明，使用權住宅猶如租房子居住，沒有物權擔保，貸款較困難。地上權房屋的土地大部分是國家持有，使用年限約50至70年，可拿到建物所有權狀，貸款成數5至6成，近10年國產署在高雄設定地上權的建案18件、4290戶。

地上權 社宅 租金補貼

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