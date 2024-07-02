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空拍曝光！台鐵高雄車站天棚將成形 空中綠廊帶兩側已連園道

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
台鐵高雄車站天棚空拍。圖／鐵道局提供
台鐵高雄車站天棚空拍。圖／鐵道局提供

台鐵高雄車站大天棚即將成形，天棚雲朵僅剩南北各一處觸手區未完成，天棚上的綠帶區，4月已完成西側植栽及步道裝修，目前東側植栽也接近完成，中央區植栽也開始進行作業，整體景觀完成度50%，不少網友敲碗最新進度，臉書粉專「高雄新車頭」也PO出最新照片。

高雄新車頭提到，天棚雲朵僅剩南北各一處觸手區未完成，而天棚兩翼植栽，已可見一片綠意延伸東、西兩側園道，中央區植栽也已開始作業，未來將成為市中心的生態綠廊帶。

鐵道局南工分局表示，天棚主要以地被植栽為主，利用不同的高矮層次搭配，讓天棚植栽層與地面層有所區隔，並利用些微高度與顏色變化，創造整體景觀一致性。種植植物包括草海桐、紅繼木、小紅袍、武竹、桔梗蘭、積水鳳梨等20多種。

天棚施工為加速進度、施工便利性、維護安全，採用全區域搭設滿樘架施工，隨著施工進入尾聲，滿樘架採用挑高龍門架，上方搭設施工平台，同時兼顧車行動線及施工安全。未來天棚裝修完成，拆除滿樘架及龍門架後，將進行最後的地面景觀步道施工。

截至6月底，天棚進度約90%，預計10月完工；高雄車站站體二階工程進度約88%，預計12月完工。網友回應，「美得好不真實」、「後續的維護真的是有難度的大工程」、「想到年底就能騎腳踏車上去遨遊，內心覺得無比澎湃洶湧！」

台鐵高雄車站右側天棚裝修已完成，正進行滿樘架拆除，左側是北邊最後一區未完成裝修。圖／鐵道局提供
台鐵高雄車站右側天棚裝修已完成，正進行滿樘架拆除，左側是北邊最後一區未完成裝修。圖／鐵道局提供
台鐵高雄車站天棚兩翼植栽，已可見一片綠意延伸東、西兩側園道。圖／鐵道局提供
台鐵高雄車站天棚兩翼植栽，已可見一片綠意延伸東、西兩側園道。圖／鐵道局提供
台鐵高雄車站下沉廣場正在施工的滿樘架。圖／鐵道局提供
台鐵高雄車站下沉廣場正在施工的滿樘架。圖／鐵道局提供

鐵道 高雄車站

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