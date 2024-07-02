田中千繪寄台灣芒果至日本 周春米：屏東水果最早上市

田中千繪近日寄台灣芒果給在日本的家人，連同空運費用約1萬多日圓，若在日本上市要賣到3萬日圓。屏東縣長周春米今出席農業大學第10屆開學典禮時，提到田中千繪寄台灣芒果給日本家人，周春米說，屏東特色就是水果，種植高經濟價值，且都是全台最早上市，恆春玉荷包、芒果、蓮霧等，農漁是屏東的根。

屏東縣農業大學第10屆今舉行開學典禮，周春米出席開學典禮跟學員們分享，周春米說，屏東是農漁大縣，屏東產業總產值5300多億，農漁產值800億左右，製造業2400億元，是農漁業三倍，服務業、觀光美食2400億，但是農漁是我們的根。

周春米也提到，電影海角七號女主角田中千繪寄一箱芒果給日本的家人，六顆包括運費一萬圓日幣，若在日本上市要賣到三萬圓日幣。「我們種的芒果可以賣到這麼好的價格銷到日本，我們條件很好，要好好珍惜。」

周春米說，雖然製造業、服務觀光業都是農漁產業的3倍，屏東有很好條件，屏東特色就是水果，種高經濟價值，都是最早上市的，玉荷包，從恆春最早上市，接下來芒果、蓮霧、鳳梨、棗子與香蕉等，高經濟價值水果，養殖午仔魚、石斑魚等，相當美味。

周春米說，屏東農業大邁入第10屆，培訓1658名優秀長才，開設農業基礎班，吸引逾百名鄉親報名，農業大學培育農業人才方面扮演關鍵角色，同時是農友互相學習交流平台，屏東是農業大縣，透過學長姐們的力量及青農大軍投入，讓縣內農業基礎更穩更扎實，為地方經濟的蓬勃發展帶來貢獻。

周春米說，為符合未來智慧農業、生態永續的趨勢，本屆課程導入數據化智慧栽培、低碳永續耕作、認證標章申請等，今年加入外來種生物對策等專業知識，並邀請產管學師資授課，提升農業經營軟實力，帶起屏東新農業運動。

農業處表示，第10屆農業大學菁英班預計9月開始報名，針對農產品的運銷、農企業經營與行銷課程，期許更多夥伴加入。