賴清德拋「AI移中南部」台北桃園有意見 陳其邁回應了

賴清德總統日前在拋出要將AI產業移中南部，先進的產業往中南部移動，高雄會「後發先至」，台北市長蔣萬安認為重視區域均衡發展外也要做效益評估，桃園市長張善政則說擔憂台灣會落後國際；陳其邁今受訪再次強調，區域治理部分，高雄市政府已經多次表達立場，至於這兩位首長的言論不予評論。

賴清德總統昨出席高雄捷運岡山車站通車典禮說，過去幾十年政府重北輕南，建設幾乎都在北部，「現在我做總統，要讓台灣平均發展，要支持中南部發展」，未來AI等相關產業會來高雄，最先進的產業會往中南部移動，高雄會「後發先至」，他身為總統要讓台灣平均發展、要支持中南部發展。

台北市長蔣萬安則說，確實區域均衡發展是應該要努力的方向，投資效益評估對於產業更加重要，才能事半功倍，北市是AI產業發展條件最適合、最齊備的城市，有最多頂尖大學匯聚豐沛人才，新創產業近55％都落腳在台北市；張善政則說，台灣從北到南各有各的發揮空間，桃竹苗等具備AI產業發展優勢的地區，也應該獲得政策資源挹注，否則可能會讓台灣整體在AI應用產業上落後國際。

陳其邁指出，時任行政院長的總統賴清德大力支持高雄建設如橋頭科學園區，目前半導體S廊帶讓台南、高雄彼此的聯繫更加緊密，徹底翻轉北高雄命運；對於北市、桃園回應AI產業往南移的看法，陳今受訪再度表示，有關區域治理部分，高雄市政府已經多次表達立場，至於這兩位首長的言論不予評論。