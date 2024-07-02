高流藍寶石演唱會倒數搶票 洪榮宏加入卡司陣容

2024藍寶石大歌廳演唱會將於8月3、4日於高雄流行音樂中心登場，4日場將有金曲歌王洪榮宏加入。高流表示，三屆全勤藝人邵大倫今年將專心唱歌，主持棒交棒給綜藝天王胡瓜。

邵大倫說，藍寶石是自己演藝工作重要養分，前兩屆抱著學習心態來服務，今年回歸歌手本分好好唱歌，當一個喜歡唱歌的人回饋歌迷，屆時會分享好聽、有感情的老歌，也強調一定會有驚喜，呼籲民眾買票入場。

高流執行長丁度嵐近日與演出藝人密集跑通告宣傳，其中唯一全勤藝人邵大倫，更在擔任金曲獎評審初審與典禮得獎直擊節目主持的繁忙工作中，多次陪同趕通告，與聽眾朋友分享參與藍寶石演唱會的幕前、幕後的體驗與觀察。

43歲的邵大倫雖未參與當年藍寶石大歌廳盛況，但他表示，藍寶石是自己演藝工作重要的養分，小時候會看豬哥亮歌廳秀，每一位前輩的演出也都有助訓練他在台語歌手、綜藝節目的應對能力。

高流今天透過新聞稿表示，邵大倫曾獲廣播金鐘獎最佳流行音樂節目主持人獎、三度入圍金曲獎最佳台語男歌手獎，2022年首度受邀藍寶石大歌廳演出，就與資深歌手張秀卿擔任主持重責，隔年繼續與王彩樺主持，今年則是回歸歌手身分，三度受邀演出，也是目前唯一一位藍寶石全勤藝人。

「今年瓜哥主持，聽他的就好了，今年我就專心表演，回歸歌手本分好好唱歌，當一個喜歡唱歌的人。」邵大倫表示，前兩屆當主持人主要任務是「報幕」，笑稱自己是「跑堂」的，功能是介紹大家出場聽歌。今年主持有瓜哥帶歐弟、賴慧如，會有新的綜藝味。

丁度嵐表示，邵大倫之前主持時觀眾反應特別好，今年轉換角色演出，與其他台語新血歌手一起演出，可望帶動台語歌風潮，也讓更多新一代的台語歌手，在海音館高規格燈光、視訊與音響的專業表演場地演出，吸引長輩走出家裡，回到過往藍寶石的美好時光。

高流表示，藍寶石大歌廳演唱會，8月3日、4日在海音館登場，開演倒數1個月歌迷搶票熱烈，兩場次卡司都不同，其中4日場特邀洪榮宏加入，與資深歌手李翊君、金曲歌后曹雅雯及金曲入圍歌王林俊逸、實力派年輕歌手蔡佳麟、李子森、杜忻恬等人演出。