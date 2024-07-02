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學者嘆「高雄只剩那瑪夏算蛋白區」 籲社宅蓋快點

聯合報／ 記者徐白櫻宋原彰／高雄即時報導
高市議會今天上午召開「高雄市住宅議題公聽會」，針對社宅銜接期間，學者建議地上權住宅要多蓋一些，包租代管、租金補貼等配套措施也要加強。記者徐白櫻／攝影
高市議會今天上午召開「高雄市住宅議題公聽會」，針對社宅銜接期間，學者建議地上權住宅要多蓋一些，包租代管、租金補貼等配套措施也要加強。記者徐白櫻／攝影

近年高雄房價節節攀升，社會住宅僅完成1152戶，不少年輕人嘆薪水追不上房價，學者觀察，全高雄恐怕只剩那瑪夏區算「蛋白區」，社宅速度太慢，地上權住宅要多蓋一些，包租代管、租金補貼等配套措施也要加強。高市都發局表示，社宅預計4年內達1萬7864戶，計畫戶數2萬2500戶，未來朝3萬5千戶邁進；包租代管2922戶、租金補貼也達7萬1299戶，努力落實居住正義。

高市議員黃柏霖、陳麗珍、郭建盟今天上午在議會召開「高雄市住宅議題」公聽會。據統計，目前台灣社宅的住宅總量占比已從2018年0.23％提升至0.64％，未來會提升至2.1％，低於德國（4％）、義大利（4.7％）、法國（17％）、荷蘭（29％）。高雄市房屋總數120.85萬戶，其中11.19萬戶是空屋。

屏東大學不動產經營學系教授賴碧瑩指出，社宅是不少年輕人或弱勢族群買房的第一哩路，高雄社宅速度太慢，2.2萬戶不知道要蓋到哪任市長才能剪綵，目前數量明顯就是不夠，議會要支持預算，讓市府努力蓋快一點；地上權宅是很好的制度，價格較便宜，國家土地又能循環利用。

樹德科大通識教育學院副教授吳建德指出，美術館土地每坪漲至300多萬元，橋頭、岡山不再是蛋白區，僅那瑪夏勉強可算，房價直直升，市府應透過多元住宅輔助策略，協助住者有其屋。

「社宅數量太少，租金補貼又難申請！」34歲黃姓市民說，房租一直在漲，曾經想買三民區價格較親民的地上權住宅，卻因貸款成數太低沒買成，高雄房價一直漲，年輕人要買房不容易。

議員郭建盟指出，時下社會貧富差距愈來愈大，社宅最多住6年，需要更多元的住宅政策，他力倡「安居70」政策，購屋者擁有70年使用權狀，土地還是政府的，民眾進可攻退可守，有房子就有希望。

都發局副局長郭進宗說明，使用權住宅猶如租房子居住，市面上所見約20年至50年，是一種使用權式概念，沒有物權擔保，貸款比較困難，無法適用公寓大廈管理條例。地上權房屋的土地大部分是國家持有，使用年限約為50至70年，可以拿到建物所有權狀，貸款成數5至6成，近10年國產署在高雄設定地上權的建案18件、4290戶。

凱旋青樹是南台灣首座新建社宅，戶數共245戶，去年7月已開放入住，另有8811戶興建中，未來計畫戶數會達2萬2500戶。記者宋原彰／攝影
凱旋青樹是南台灣首座新建社宅，戶數共245戶，去年7月已開放入住，另有8811戶興建中，未來計畫戶數會達2萬2500戶。記者宋原彰／攝影
凱旋青樹是南台灣首座新建社宅，戶數共245戶，去年7月已開放入住，另有8811戶興建中，未來計畫戶數會達2萬2500戶。記者宋原彰／攝影
凱旋青樹是南台灣首座新建社宅，戶數共245戶，去年7月已開放入住，另有8811戶興建中，未來計畫戶數會達2萬2500戶。記者宋原彰／攝影

地上權 社宅 租金補貼 高雄市

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