屏東農業大學已培訓1658人 第10屆開課迎向智慧農業

屏東縣農業大學開辦以來已培訓1658名長才，邁入第10屆的基礎班今天開課，逾百民眾參加；縣長周春米表示，課程導入數據化智慧栽培、低碳永續耕作等，帶起新農業運動。

周春米今天出席開學典禮並表示，農業與觀光是屏東最重要根本，要符合未來智慧農業、生態永續趨勢，農業大學課程導入數據化智慧栽培、低碳永續耕作、認證標章申請等，除基礎技術與管理、有機農業、農產品生產與災害預警外，今年也加入外來種生物對策等專業知識，邀請產官學師資進行授課及案例分享，協助提升在地農民的農業經營軟實力。

周春米說，農業大學開辦至今，邁入第10年，已培訓1658名優秀長才，今年第10屆農業大學所開設的農業基礎班，吸引超過百名在地鄉親報名，不僅培育農業人才，也是農友互相學習交流平台。

屏縣府農業處提及，會中邀請農業部農糧署副署長姚志旺到場，向學員分享農業政策與新知，並由高雄區農業改良場教導專業技術與管理；另外，第10屆農業大學菁英班，預計9月開始報名，針對農產品運銷、農企業經營與行銷，有更多元豐富的實務課程內容。