胡璉將軍紀念特展不少珍藏首度亮相 老虎標本超吸睛

今年是胡璉將軍逝世47周年，金門縣政府、文化局、財團法人胡璉文化藝術基金會、文化園區管理所等單位在金門歷史民俗博物館舉辦「心璉心，感恩胡璉將軍紀念特展」暨「文物學術合作簽署掛牌儀式」，展出胡璉家屬在台珍藏的文物及先前捐贈給金門縣府的文物，包括胡駐越南大使時期僑領贈送的「老虎標本」等，很多都是首度亮相，希望透過此次特展讓民眾更了解胡璉對金門的貢獻。

此次「心璉心，感恩胡璉將軍紀念特展」，活動區分胡璉將軍生平事蹟、軍旅生涯、駐越南大使時期與晚年生活等四階段文物，當中，胡駐越南時期僑領所贈的「老虎標本」最吸睛，老虎看起來活靈活現，另外，還有胡70歲誕辰時西貢在台各界人士合贈的「西貢之節」及代表衛國有功的「寶鼎勳章」等多件家屬及博物館庫藏首次亮相的實體文物，皆為各時期重要歷史文物資料，深具展出研究意義。

因應未來金門戰地史蹟與資產研究發展，文管所與胡璉故居紀念館暨研究中心除合作策展外，雙方也簽署胡璉將軍文物保存研究推廣合作意向書，由胡璉將軍紀念館暨研究中心理事長胡敏越暨文管所所長盧根陣簽署，儀式由文化局長呂坤和、副局長陳榮昌、金門酒廠胡璉文化藝術基金會董事長陳龍安、胡璉將軍和平公益促進會理事長胡敏珍、胡璉文物保護協會理事長馮天潤等人共同見證揭牌，未來雙方將為胡璉將軍一生史蹟暨文物保存與學術研究上，取得具體貢獻與發展及積極向外交流合作機會。

胡璉將軍孫子胡敏越說，父親胡之光生前將爺爺大部分的文物捐贈給金門縣政府，目的就是希望能讓更多兩岸鄉親能看到，將胡璉將軍的精神遠播。此次藉由兩館簽署學術合作協議之際，雙方就各類館藏內容，以胡璉將軍文物為主軸開展合作，期待能延續爺爺對金門的關愛情懷，也回報金門各界對胡璉將軍的愛戴。