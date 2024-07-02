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北高雄軌道建設連發 岡山路竹延伸線2階工程續推進

中央社／ 高雄2日電

高雄捷運岡山路竹延伸線工程持續推進，繼日前通車捷運岡山車站，後續第2階段A、B段，共新增7站，預計將分別於2027年底及2029年底完工；另外，捷運紫線可行性研究報告近日也將完成。

高雄捷運岡山路竹延伸線第1階段工程的捷運岡山車站於6月30日通車，岡山火車站後站及跨站天橋也同步啟用，通車首日運量比以往6月假日提高3.8%。

民進黨高雄市立委邱志偉今天發布新聞稿表示，除捷運岡山車站外，岡山路竹延伸線第2階段分為A、B段施工，A段將新增RK2岡山農工、RK3本洲園區、RK4高科園區、RK5台鋼科大、RK6南路竹站共5站，預計2027年12月完工。

B段則將新增RK7路竹、RK8大湖站2站，預計2029年12月完工，並規劃奇美延伸線與台南捷運串聯；此外，「捷運紫線可行性研究」也將於近日完成期末報告，而「左營-南岡山鐵路立體化可行性研究」，則預計2025年6月完成期末報告。

邱志偉表示，捷運岡山車站是高雄捷運繼12年後再度新增車站，而他擔任立委以來，為這條路線質詢、會勘、協調不下50次，未來也會繼續努力爭取北高雄海線軌道建設，推動更多建設投入地方。

高雄捷運岡山路竹延伸線第一階段自岡山高醫站（R24）至岡山車站（RK1）路段6月30日起試營運，至8月31日試營運期間，提供民眾免費搭乘。

岡山 邱志偉 高雄捷運

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