屏東射擊體驗基地啟用 學生上靶場時不再慌張

為增進青年學子全民國防共識，並提升全民防衛技能，教育部屏東縣聯絡處創立屏東射擊體驗基地，今天揭牌啟用，學生未來參加實彈射擊活動前可先預習，上靶場時不再慌張。

基地設置在屏榮高中，提供不受天候影響、安全、刺激又好玩的室內學習場域，專業教室內不僅有槍枝展示，也結合反毒、打詐與全民國防教育，並搭配國軍部隊實際體驗各軍種武器裝備，讓學生不用進入營區也能體驗到國軍各式裝備。

另外，建置射擊模擬電子靶設備，學生未來參加實彈射擊體驗活動前，透過T91電動步槍射擊預習及空氣槍射擊體驗，上靶場時不再慌張。所有的規劃陳設，皆來自屏東縣教官們的用心，希望藉此把全民國防教育的幼苗深植在學生的心中。

屏東縣聯絡處軍訓督導上校何戊雄表示，射擊基地是個讓學生健康學習、強健體魄場所，達到維繫正向身心發展及提升全民防衛意識；期待在優質學習環境裡幸福、健康地成長，更落實識毒、反毒與拒毒，從中培養守護家園的意識，熱愛自己的國家與文化。