屏東縣府赴日本辦觀光推介會 爭取旅客來訪

為提升屏東國際觀光地位，屏東縣政府攜手縣內觀光協會，赴日本大阪舉辦觀光推介會，介紹屏東豐富自然景觀、文化資源及多元觀光魅力，吸引日本民眾出國「首選屏東」。

縣府今天發布新聞稿表示，觀光推介會昨晚在大阪登場，有超過50名日本旅遊業者及日本媒體記者出席，包括日本旅行、日本近畿旅行社、JTB、HIS、阪急交通社等，屏東在地打擊樂團「羽．擊舞藝術」，以演奏拉開序幕，讓參與者感受屏東的熱情與活力。

會中介紹屏東一年四季特色主題活動，宣傳屏東在地「食、宿、遊、購、行」，現場並準備各式摺頁文宣及獨具特色的皮革贈品，盼向日本旅遊市場展示屏東觀光亮點，讓日本民眾無論是組團出遊或當背包客，只要出國就首選屏東。

交通旅遊處表示，正逢觀光署及縣府向海外旅客推行補助活動，歡迎日本旅客搭上熱潮，感受屏東得天獨厚的自然景觀和豐富文化資源，更期待能夠與日本旅遊業者合作，吸引遊客前來體驗屏東美好。

縣府強調，持續推動國際觀光發展，讓國際旅客認識並且愛上屏東。