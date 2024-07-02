快訊

已放二年！不明砲彈放置民宅洗手台下方…居民以為是玩具 軍方緊急處理

台灣寶可夢中心7月推「7款防水新品」！還有2款絕版品重新開賣網嗨翻

記得帶傘！大雷雨轟炸北北桃 16縣市大雨特報恐下到晚上

屏東縣府赴日本辦觀光推介會 爭取旅客來訪

中央社／ 屏東縣2日電

為提升屏東國際觀光地位，屏東縣政府攜手縣內觀光協會，赴日本大阪舉辦觀光推介會，介紹屏東豐富自然景觀、文化資源及多元觀光魅力，吸引日本民眾出國「首選屏東」。

縣府今天發布新聞稿表示，觀光推介會昨晚在大阪登場，有超過50名日本旅遊業者及日本媒體記者出席，包括日本旅行、日本近畿旅行社、JTB、HIS、阪急交通社等，屏東在地打擊樂團「羽．擊舞藝術」，以演奏拉開序幕，讓參與者感受屏東的熱情與活力。

會中介紹屏東一年四季特色主題活動，宣傳屏東在地「食、宿、遊、購、行」，現場並準備各式摺頁文宣及獨具特色的皮革贈品，盼向日本旅遊市場展示屏東觀光亮點，讓日本民眾無論是組團出遊或當背包客，只要出國就首選屏東。

交通旅遊處表示，正逢觀光署及縣府向海外旅客推行補助活動，歡迎日本旅客搭上熱潮，感受屏東得天獨厚的自然景觀和豐富文化資源，更期待能夠與日本旅遊業者合作，吸引遊客前來體驗屏東美好。

縣府強調，持續推動國際觀光發展，讓國際旅客認識並且愛上屏東。

屏東縣政府 日本

延伸閱讀

日本防衛省首度制定AI運用方針 列7大重點領域

日本最大隔熱紙品牌理研RIKEN進軍台灣 紅外線反射隔熱膜平均降溫2-6度！

第一金投信高舉日本量化大旗 加入下半年新基金募集戰

第一金量化日本 下月開募

相關新聞

金門議長遭爆蓋違建招待所 使喚議會人員接送打掃

金門縣議長洪允典遭爆料蓋違建招待所，甚至使喚議會人員開車接送妻子打掃等，當地議員質詢此事直播更被切掉。一名議員批評「鴨霸...

長治鄉長補選4搶1 代理鄉長駁斥議員質疑行政不中立

屏東縣長治鄉長補選4搶1逐漸白熱化，挺吳亮慶的屏縣議員鄭清原今議會總質詢說，長治鄉代理鄉長曾龍陽涉行政不中立，6月24日...

學習鯨豚、海龜生活習性和生存挑戰 高雄開辦暑期免費課程

一年一度的海洋保育類野生動物教育宣導課程又來了！高市海洋局與委託國立高雄科技大學漁業科技與管理系辦理「海龜的求救訊號」、...

搭輕軌要繞遠路 高雄中山凱旋路口南側將畫行人穿越道

高雄市中山路與凱旋路路口有捷運凱旋站及輕軌前鎮之星站交會，交通方便。凱旋路北側有斑馬線穿越中山路，但南側卻沒有，鳳山五甲...

天氣太熱！高屏香蕉產地價格砍半 蕉農盼颱風快來

剛進入7月就傳出高雄、屏東香蕉產地價格直落消息， 10天內跌幅超過五成，上蕉從每公斤20元掉落到10元以下，蕉農哀嘆去年...

原民會主委傳佳音…文健站增10站 餐費提高

原民會主委曾智勇昨在家鄉屏東宣布好消息，今年度再核定全台新設10處原住民族文化健康站，全國將達520站，屏東就有75站，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。