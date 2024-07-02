金門議長遭爆蓋違建招待所 使喚議會人員接送打掃

金門縣議長洪允典遭爆料蓋違建招待所，甚至使喚議會人員開車接送妻子打掃等，當地議員質詢此事直播更被切掉。一名議員批評「鴨霸」，盼盡早出面說明；洪允典則表示，目前人在中國廈門不便回應。

金門地方人士向「鏡週刊」爆料，國民黨金門縣議長洪允典不但將招待所蓋在機關用地，且還是違建；更有地方民眾直擊議會員工前往洪家、招待所打掃，並當司機開公務車接送洪妻等，且相關影片上傳至臉書（Facebook）社團還被刪除；甚至連縣議員公開在議會質詢此事時，不但直播畫面遭切斷，事後質詢影片也憑空消失，質疑遮蓋訊息手法比獨裁國家還厲害。

對此，洪允典上午接受中央社記者電訪低調表示，人在中國廈門，目前不方便回應。

一名國民黨籍金門縣議員接受記者電訪指出，18日質詢問到此事時，洪允典不但支支吾吾不回答，且當問到議會幹部時，議會幹部也當場承認是議會工作人員前往接送，但進一步追問時，卻以非權責範圍推託，導致真相難以釐清。

這名議員質疑，以前曾有過質詢直播有畫面，但事後議會影片遭下架先例，但這次卻是首例直接在議會直播時就遭箝制、中斷質詢直播，所作所為有夠「鴨霸」，不但壟斷金門百姓「知」的權利，更讓金門縣議會蒙羞。

這名議員指出，地方人士都知道招待所違建是洪允典當上議員後興建的，並在當上議長後進一步擴建，至今已10多年，顯示洪允典根本知法犯法明知故犯；且洪妻公器私用也是眾所皆知，5年來都是讓議會員工開公務車接送。

「不能這樣幹，地方議員走出去都沒面子」，這名議員認為，如今當地民眾怨聲載道，許多議員服務處電話都被打爆要個說法，大家要的是真相，議員質問也是給洪允典機會還原真相，「不能做的，就出來道歉就好了嘛」，希望能儘早出面釐清事實。

金門縣政府建設處證實，洪允典的招待所土地使用分區確實屬於機關用地，但土地產權是私人所有，目前其私有地上建物未經合法申請，縣府已查報列管。