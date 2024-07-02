學習鯨豚、海龜生活習性和生存挑戰 高雄開辦暑期免費課程

一年一度的海洋保育類野生動物教育宣導課程又來了！高市海洋局與委託國立高雄科技大學漁業科技與管理系辦理「海龜的求救訊號」、「鯨豚特種隊」兩大主題海洋保育課程，將在7月14日起進駐鳳山婦幼青少年活動中心。海洋局說，本次課程完全免費，7月4日開放報名，額滿為止。

海洋局說，今年的兩大主課程是「海龜的求救訊號」、「鯨豚特種隊」，都適合國小一年級至六年級學童參加，透過生動的簡報和精彩的視覺影像，以互動式課程傳遞保護海洋的重要性，學習鯨豚、海龜生活習性和生存挑戰，激發孩子們的保育意識。

海洋局表示，課程中設有趣味問答環節，可以通過回答問題贏得精美小禮物，同時深入了解鯨豚的歷史、不同海龜物種、危機管理及動物擱淺救援機制；課程每場次2小時，依教室大小，限制50位或80位名額，額滿為止。

海洋局說，海洋保育類野生動物教育宣導課程可以培養保護海洋的意識，也促進學員們更加體會環境保護的重要性，此外還有一系列的DIY手作活動體驗，讓家長和孩子們一起參與，增進親子感情，共同學習和成長，並將獨一無二的成品與回憶帶回家紀念。