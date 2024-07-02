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搭輕軌要繞遠路 高雄中山凱旋路口南側將畫行人穿越道

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
中山路與凱旋路口南側陸橋下，將畫設約3公尺寬行人動線。記者潘奕言／攝影
中山路與凱旋路口南側陸橋下，將畫設約3公尺寬行人動線。記者潘奕言／攝影

高雄市中山路與凱旋路路口有捷運凱旋站及輕軌前鎮之星站交會，交通方便。凱旋路北側有斑馬線穿越中山路，但南側卻沒有，鳳山五甲方向的民眾若要搭輕軌，得穿越4個路口才能到達。為了方便民眾，交通局與道工處會勘後，決議規畫約3公尺寬的陸橋下行人動線。

中山路與凱旋路兩條道路寬闊，加上有中山凱旋陸橋跨越，行人要通過這個交叉路口並不容易。有民眾反映，鳳山五甲方向的民眾若要搭輕軌，必須穿越4個路口才能到達，希望能打通凱旋路南側路橋下空間，畫設行人穿越道。

交通局表示，南側陸橋下為舊鐵路，有空間打通讓行人分兩階段穿越中山路。6月26日與道工處現場會勘後，決議規畫約3公尺寬的橋下行人動線，道工處目前就行穿線設置位置，及工程施工內容進行研議設計，之後再由交通局畫設行穿線。

市議員鄭光峰說，中山凱旋路口車流量大，希望相關單位在畫設行人穿越道時，要特別注意安全性問題。另外畫設行人穿越道後，是否會因交通號誌秒數的問題影響整體交通流暢性，也要特別考量。

許姓居民表示，現在中山路以東、凱旋路以南區域雖然人口不多，但有75期重劃區及舊金銀島開發案，未來人口成長可期，畫設行人穿越道對居民來說會更加方便。

中山路與凱旋路口南側陸橋下，將畫設約3公尺寬行人動線。圖／交通局提供
中山路與凱旋路口南側陸橋下，將畫設約3公尺寬行人動線。圖／交通局提供

行人 輕軌 重劃區

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