天氣太熱！高屏香蕉產地價格砍半 蕉農盼颱風快來

剛進入7月就傳出高雄、屏東香蕉產地價格直落消息， 10天內跌幅超過五成，上蕉從每公斤20元掉落到10元以下，蕉農哀嘆去年同期價格還有2位數，今年差很多，盼「颱風快來」。農政單位表示，近日氣候炎熱又加上學生放暑假，會緊盯價格注意變化。

高雄旗山李姓蕉農說，夏季水果多，香蕉6月底開始價格變差，6月22日上蕉20元、下蕉10元，現在變上蕉8元、下蕉4元，其他地區甚至傳出上蕉收購價僅7元，整輛貨車載重1噸，全部賣不到8千元，根本是雪崩式下降，只能盼「颱風快快來掃，政府快快來收去化香蕉」。

郭姓盤商分析，去年香蕉價格持穩，今年因為面積增加、產量變多，價格連帶下滑，放暑假學生不吃營養午餐，天氣熱也導致香蕉長得快，全省產地都一樣，產地價格低落。

高市農業局表示，有聽聞香蕉價格滑落，會進一步了解情況因應。屏東縣農業處長鄭永裕指出，以往清明節過後就開始下跌，今年維持2、30元到6月底，主因是今年產量不多，這幾天實在是天氣太熱了，加上暑假到了學生沒有吃營養午餐，會先盡快穩定價格，讓Ａ蕉維持在每公斤12元。

台灣香蕉研究所長邱祝櫻說，香蕉是供需平衡很明顯的水果，夏蕉因為天氣熱長得快，芒果、鳳梨、西瓜等競爭水果讓消費者選擇變多，蕉研所推產期調節，種植分散時節；產地價跌是漸進式，不是瞬間暴跌，蕉研所啟動加工。