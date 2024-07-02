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原民會主委傳佳音…文健站增10站 餐費提高
原民會主委曾智勇昨在家鄉屏東宣布好消息，今年度再核定全台新設10處原住民族文化健康站，全國將達520站，屏東就有75站，另，為讓長輩有更營養餐食，本月起文健站每位長者餐費從50提高到60元，來義鄉古樓文健站長輩說「很不錯」。
來義鄉義林村有大後、義林兩大部落，大後已設文健站，但考量兩部落距離較遠，公所申請在義林村集會所旁設新站，曾智勇昨先到義林視察地點，並說明原民會核定全台新設10處文健站，除了屏東來義鄉外，另有新北、中市、花蓮、台東與宜蘭。
曾智勇接著到古樓文健站參加長輩慶生會，看到來義鄉前鄉長廖秋山不忘問候健康。他現場宣布，文健站長輩餐費一個人從50元提高到60元，全國原住民族地區有394個村里，其中324個已設文健站，涵蓋率逾8成。
古樓文健站每周上課5天，天天供應午餐，1主菜2配菜、湯，每周兩天有水果。82歲柳天壽說，午餐有雞腿、紅燒肉及荷包蛋，每天期待吃午餐。
原民會指出，全國文健站每天提供約1萬6360名原民長者生理量測、延緩失能活動及營養餐食。
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