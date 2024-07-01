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東港黑鮪專賣區收攤倒數 攤商嘆買氣不佳

中央社／ 屏東縣1日電
屏東縣東港鎮每年黑鮪魚季都會在港邊架設專賣區，2024年專賣區預計7日收攤。有攤商1日受訪表示，以往若買氣好有機會延期，但今年6月12日起實施禁捕令，之後買氣便漸漸下滑，近一週已沒什麼人。 中央社
屏東縣東港鎮每年黑鮪魚季都會在港邊架設專賣區，2024年專賣區預計7日收攤。有攤商1日受訪表示，以往若買氣好有機會延期，但今年6月12日起實施禁捕令，之後買氣便漸漸下滑，近一週已沒什麼人。 中央社

屏東東港每年黑鮪魚季在港邊架設專賣區，今年預計7日收攤，有攤商表示，以往買氣好有機會延期，今年首遇禁捕令，進入收攤倒數卻買氣不佳，專賣區將如期結束。

東港黑鮪魚專賣區陳姓攤商告訴中央社記者，今年生意受禁捕令影響大，以往生意好時，黑鮪魚專賣區可延期至7月中下旬，今年因黑鮪6月12日起禁捕，6月13、14日曾湧現一波老饕買客，有人一出手就買10幾片冷凍囤貨，但之後買氣漸漸下滑，近1週沒什麼人；其實現今冷凍技術佳，禁捕後還是可販售生魚片，不會無魚可賣。

陳姓攤商說，今年是特別的一年，因大豐收5月底曾傳價格崩盤1公斤僅新台幣70元，當時湧入許多遊客打算吃低價生魚片，不過低價魚肉為熟食、罐頭等級肉質，生魚片等級價格仍高，後來東港區漁會也出面澄清。

對於今年漁民、攤商抱怨禁捕令來得太急，東港區漁會常務監事何岳志表示，永續還是要顧，黑鮪魚要長到300公斤需15年以上，若不節制捕撈，未來恐無黑鮪魚文化觀光季可做。禁捕令後若有黑鮪咬餌，漁民會剪繩放牠們生路。

何岳志說，今天屏東縣長周春米出席漁民節餐宴席間透露，中央已在研議補償措施，將於近日宣布，漁業署也會更新通報機制，讓漁民即時掌握漁撈額度。有漁民已為捕撈黑鮪備料因而損失，雖同為延繩釣法可轉捕全年皆有的黃鰭鮪或其他魚種，但捕黑鮪餌食較貴，黃鰭鮪價格也不如黑鮪。

至於有媒體指出黑鮪魚缺貨，造成黃鰭鮪價格翻漲，東港區漁會表示，黑鮪魚生魚片是季節性限量高檔品，黃鰭鮪油脂較少，客群也不同。黑鮪魚季結束漁民自然會捕其他魚種，市場機制運作下，這個時節黃鰭鮪價格稍高正常，並沒有翻漲。

近年黑鮪復育有成，東港黑鮪延續去年的大豐收，在6月9日就接近今年國際配額量1965公噸9成，漁業署緊急發出12日禁捕令，最後東港進港黑鮪數共6548尾，創下22年新高。

東港 漁民 黑鮪魚

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