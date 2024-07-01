屏東1至6月車禍死亡73人 肇因自撞、恍神居多
屏東縣府統計今年1至6月車禍死亡73人，分析死亡車禍肇事以自撞、恍神等原因共22件最多，屏東縣長周春米緊盯道安小組，要求每件死亡事故發生後1週內要進行會勘。
依屏縣府統計，統計今年1至6月，車禍事故發生73件造成73人死亡，與目標值59人增加14人；車禍受傷事故發生8086件、1萬782人，較去年同期減少401件，受傷人數也減少987人；車禍財損事故發生5951件，較去年同期減少507件。
縣府今天發布新聞稿表示，進一步分析死亡車禍事故發生原因，因屏東大眾運輸不足，多數鄉親以機車為交通工具，交通事故運具以機車居多，肇事原因則以自撞、恍神、心不在焉、緊張發生22件為最多。
周春米在道安會報中指出，要求每件死亡事故發生後於1週內進行現勘，除了研討改善肇事原因及地點，並由道安工作小組精準針對易肇事地點提出精進作為。
另外，縣府擴大盤點學校周邊多處行人通行量大的路口改善，調整38處清晨閃光號誌改回3色號誌管制路口，保障高齡等弱勢用路人；同時警察局在屏東市中山路與民族路口、瑞光南路與民生路口、自由路與大連路口、自由路與公園路口等4處易肇事路口，增設取締「車不讓人」違規科技執法設備。
縣府表示，推動「路老師」培訓，目前已有52名通過培訓合格，擴大辦理交通安全教育宣講活動，截至6月底，宣講活動已達108場次、3026人次參與，希望以淺顯易懂的講解方式，讓鄉親理解交通安全法規，自覺自發注意用路狀況。
交通旅遊處表示，致力打造以人為本的交通環境，並朝向交通0死亡的目標邁進，讓屏東成為更宜居、更安全的城市。
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