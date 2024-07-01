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1到4月交通事故屏東死亡車禍比去年同期增最多 縣府：深刻檢討

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣萬丹鄉今年上半年發生死亡車禍事故。圖／警方提供
屏東縣萬丹鄉今年上半年發生死亡車禍事故。圖／警方提供

交通部今召開道安記者會，公布今年1到4月交通事故資料，整體死亡人數屏東縣與去年同期相較，增加最多18人。屏東縣長周春米要求縣府團隊深刻檢討，並針對易肇事原因及路段加強研議改善措施，維護鄉親安全。

屏東縣府統計，今年至6月底交通事故統計，死亡車禍事故發生73件造成73人死亡，A2（人受傷）和A3（車損）事故發生均較去年同期大幅減少401件及507件。

「縣民就是家人」，周春米近日主持道安會報，重視道路交通安全就是保障縣民鄉親的安全，縣府責無旁貸，要求每件A1死亡事故發生後務必1周內辦現勘，研討改善肇事原因及地點，請道安工作小組精準地針對易肇事地點提出精進作為。

縣府指出，根據統計資料，屏東縣截至113年6月底，A1死亡車禍事故發生73件、73人死亡，與113年目標值59人增加14人；A2事故發生8086件受傷10782人，較去年同期發生8487件受傷11769人，減少401件，受傷人數也減少987人；A3事故發生5951件，亦較去年同期發生6458件減少507件。

分析死亡車禍發生原因，縣府表示，屏東大眾運輸不足，多數鄉親以機車為交通工具，交通事故運具以機車居多，肇事原因則以自撞、恍神、心不在焉、緊張發生22件為最多。縣府團隊檢視交通事故熱區、精準執法及宣導等多管齊下，加強道安防治工作。

縣府指出，實地的人車使用現況，擴大盤點學校周邊多處行人通行量大的路口改善，調整38處清晨閃光號誌改回三色號誌管制路口，保障高齡等弱勢用路人，滾動檢視交通事故熱區，改善及時預警，時間與空間分流人車，提升行人通行安全。

警察局精準執法及宣導，在屏東市中山路與民族路口、瑞光南路與民生路口、自由路與大連路口、自由路與公園路口等4處易肇事路口，增設取締「車不讓人」違規科技執法設備，以加強執法手段來提醒用路人遵守交通規則，避免事故發生。

縣府推動「路老師」培訓，有52名路老師通過培訓合格，跨局處針對不同年齡層、不同活動對象，擴大辦理交通安全教育宣講活動，希望以淺顯易懂的講解方式，讓鄉親們理解交通安全法規，自覺自發注意用路狀況。

縣府交通旅遊處表示，縣府致力打造以人為本的交通環境，並朝向交通零死亡的目標邁進，希望大家共同響應，讓屏東成為更宜居、更安全的城市。

屏東縣萬丹鄉今年上半年發生死亡車禍事故。圖／警方提供
屏東縣萬丹鄉今年上半年發生死亡車禍事故。圖／警方提供
維護鄉親交通安全，屏東縣長周春米日前主持道安會報緊盯道安小組優化交通。圖／屏東縣政府提供
維護鄉親交通安全，屏東縣長周春米日前主持道安會報緊盯道安小組優化交通。圖／屏東縣政府提供

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