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卡哇伊！珍奶造型一卡通復刻奶茶、珍珠 連冰塊都有

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
「珍奶造型一卡通」有擬真液態流動的奶茶，飽滿Q彈的粒粒珍珠，還有冰塊漂浮在奶茶中。圖／一卡通提供
「珍奶造型一卡通」有擬真液態流動的奶茶，飽滿Q彈的粒粒珍珠，還有冰塊漂浮在奶茶中。圖／一卡通提供

一卡通公司與手搖飲品牌50嵐合作，推出復刻版「珍奶造型一卡通」，杯裡不但有液態流動的奶茶，還有飽滿Q彈的粒粒珍珠，連冰塊都復刻漂浮在奶茶中，可愛又吸睛，今日在高屏台東門市共163家推出，開賣1小時就有10間店完售。

一卡通公司表示，50嵐自2023年起為配合限塑政策響應環保，全面改為紙杯包裝，50嵐代表標誌的經典透明塑膠杯畫上句點，至今讓不少網友懷念。為保留消費者最熟悉的感覺，一卡通與50嵐合作，將飲品珍珠奶茶以等比例縮小，完全擬真復刻透明塑膠杯的回憶，重現經典。

「珍奶造型一卡通」今日起於高雄、屏東及台東指定門市限量販售，單筆消費滿100元即可以 299 元加購一個，一卡通也推出優惠，即日起至8月31日購買珍奶造型一卡通並完成一卡通記名，即贈50嵐優惠券50元，限量回饋1萬名。

胡小姐說，她平日就有喝手搖飲的習慣，有一陣子很愛喝50嵐的珍珠奶茶，珍奶造型一卡通勾起了那段時光的回憶。復刻版的小奶茶製作得很精巧，就像用縮小燈縮小一樣，透明杯裡連冰塊都有，讓人暑氣全消，可愛又療癒。

「珍奶造型一卡通」即日起於高屏台東指定門市，單筆滿100元可 299 元加購。圖／一卡通提供
「珍奶造型一卡通」即日起於高屏台東指定門市，單筆滿100元可 299 元加購。圖／一卡通提供

一卡通 珍奶 珍珠奶茶

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