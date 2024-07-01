恆春小黃公車社頂線顛簸 7/1起調整路線及停靠順序

屏東恆春小黃公車通車以來，各路線月均服務約300人次，其中720社頂線因原路線顛簸，縣府今天起調整路線及停靠順序，增設鵝鑾鼻日照中心站為固定停靠，提升偏遠地區接駁便利性。

屏東縣府改善偏鄉運輸，在原鄉、偏鄉地區輔導公所及在地民間團體推動幸福巴士服務，非原偏鄉地區則委託捷乘交通有限公司以小黃公車服務，在今年2月已完成全縣路網布建，目前有34條小黃公車、46條幸福巴士。

縣府今天發布新聞稿指出，恆春小黃公車在去年11月1日由6條路線調整為7條路線，運量穩定成長，因地方民情反映社頂線原行駛路線較為顛簸，至地方說明後由營運業者調整，今天起社頂社區往水蛙窟社區改為行駛台26線，因此也調整站點順序、班次；另外，依據運量調整鵝鑾鼻日照中心為固定服務、埔頂籠埔宮為預約制，平日提供4往返班次、週六提供3往返班次。

小黃公車串聯醫院、學校、轉運站、地方生活中心，成為偏遠地區長輩就醫、孩童就學及居民日常採買不可或缺好幫手，每次搭車只要新台幣10元銅板價，持敬老卡、博愛卡、博愛陪伴卡半價優惠，因每班次運能有限且部分站點較熱門，民眾如擔心搭不到車，也可提前預約。