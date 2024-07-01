快訊

拜登辯論表現「崩潰」嚇壞民主黨 幕僚不解：明明都曾演練過

部桃醫院瞬間電力降壓、系統大當機 台電證實「牠」害的

台積電只排第7！非主管上市公司員工平均薪資 「這家」375萬奪冠

恆春小黃公車社頂線顛簸 7/1起調整路線及停靠順序

中央社／ 屏東縣1日電

屏東恆春小黃公車通車以來，各路線月均服務約300人次，其中720社頂線因原路線顛簸，縣府今天起調整路線及停靠順序，增設鵝鑾鼻日照中心站為固定停靠，提升偏遠地區接駁便利性。

屏東縣府改善偏鄉運輸，在原鄉、偏鄉地區輔導公所及在地民間團體推動幸福巴士服務，非原偏鄉地區則委託捷乘交通有限公司以小黃公車服務，在今年2月已完成全縣路網布建，目前有34條小黃公車、46條幸福巴士。

縣府今天發布新聞稿指出，恆春小黃公車在去年11月1日由6條路線調整為7條路線，運量穩定成長，因地方民情反映社頂線原行駛路線較為顛簸，至地方說明後由營運業者調整，今天起社頂社區往水蛙窟社區改為行駛台26線，因此也調整站點順序、班次；另外，依據運量調整鵝鑾鼻日照中心為固定服務、埔頂籠埔宮為預約制，平日提供4往返班次、週六提供3往返班次。

小黃公車串聯醫院、學校、轉運站、地方生活中心，成為偏遠地區長輩就醫、孩童就學及居民日常採買不可或缺好幫手，每次搭車只要新台幣10元銅板價，持敬老卡、博愛卡、博愛陪伴卡半價優惠，因每班次運能有限且部分站點較熱門，民眾如擔心搭不到車，也可提前預約。

偏鄉 公車 屏東縣

延伸閱讀

恆春包棟Villa！齊全配備愜意入住 優雅格調暖心設計超Chill

南台灣新藝文地標「聲音博物館」力邀金獎演員陳竹昇、名作家蔣勳爬梳民謠脈絡

屏縣恆春船帆石22歲美籍男疑戲水失聯 救上岸無生命跡象

台灣最南藝文地標美麗氣質兼具 1.8億恆春文化中心民謠館今揭幕

相關新聞

1到4月交通事故屏東死亡車禍比去年同期增最多 縣府：深刻檢討

交通部今召開道安記者會，公布今年1到4月交通事故資料，整體死亡人數屏東縣與去年同期相較，增加最多18人。屏東縣長周春米要...

轉換跑道！謝文斌請辭高市教育局長後 「獲重用」接南服中心副執行長

今年5月，懸缺近3年的行政院南部聯合服務中心執行長由副執行長許乃文升任，南服中心今公布人事令，許遺留的副執行長職務由原任...

高市楠梓區某早餐店加醬油見蔥花在動 撈起竟是活跳跳小強

有民眾在高雄市楠梓區一家連鎖早餐店用餐，發現醬油裡有東西在動，撈起來後發現竟是蟑螂，噁心到胃口都沒了。高雄市衛生局前往稽...

高雄拚演唱會經濟 歌迷領「50元商圈券」再享交通優惠

高雄暑假舉辦啤酒音樂節，下半年有火星人布魯諾、日本天團ONE OK ROCK，10月有打狗祭，高市府除推動面額50元「商...

高捷翻轉蛋白區 岡山每坪喊40萬

高雄捷運歷經近12年終於從南岡山進入岡山市區中心，3年來岡山人口未增，但隨橋頭科學園區動工、捷運通車、土地聯開案等利多因...

高捷岡山站通車 串聯台鐵轉乘

高雄捷運紅線延伸線RK1岡山車站昨天起試營運通車，賴清德總統以及高雄市長陳其邁出席，並試搭乘新開通路段，即起到8月底持電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。