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轉換跑道！謝文斌請辭高市教育局長後 「獲重用」接南服中心副執行長

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
原任高雄市教育局長謝文斌，6月28日起接任行政院南部聯合服務中心副執行長。圖／南服中心提供
原任高雄市教育局長謝文斌，6月28日起接任行政院南部聯合服務中心副執行長。圖／南服中心提供

今年5月，懸缺近3年的行政院南部聯合服務中心執行長由副執行長許乃文升任，南服中心今公布人事令，許遺留的副執行長職務由原任高雄市教育局長謝文斌接任。南服中心指出，謝文斌今年58歲，將借助其教育專長，督導辦理「南方領袖教育學院」業務。

南服中心管轄高雄市、屏東縣及澎湖縣，執行長許乃文，副執行長陳文亮、陳慧玲，6月28日起增聘謝文斌擔任第3位副執行長，主要負責督導整合文化、教育、原民、客家等項業務。

南服中心指出，謝文斌擔任高市教育局長內3年多，推動雙語國際教育及多元化學習視野，將借助他在地方政府的服務經驗，下月起督導南方領袖教育學院，邀請8位相關部會首長至高雄向產官學社團宣講及溝通施政理念。

謝文斌學經歷豐富，台灣師範大學科技應用與人力資源發展學系哲學博士，曾任高雄市府教育局長，雄中及前鎮高中校長。

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