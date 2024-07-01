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澎湖與台北市簽署運動交流備忘錄 持續深化合作

中央社／ 澎湖縣1日電

澎湖縣政府與台北市政府今天簽署「運動交流合作備忘錄」，象徵在體育運動領域的持續深化合作；未來將為2市縣居民帶來更多精彩的運動體驗，更進一步為新生代選手創造交流機會。

澎湖縣政府與台北市政府簽署「運動交流合作備忘錄」，在澎湖縣政府參議王國裕見證下，由澎湖教育處長林長安與台北市政府體育局長王泓翔2人完成簽署；這是繼111年後的第2次運動交流文書締結，象徵澎湖與北市在體育運動領域的持續深化合作。

王國裕表示，澎湖與台北市政府簽署「運動交流合作備忘錄」，不僅象徵著兩地間深厚的友誼與合作，更凝聚共同推動運動事業發展的決心與努力，期待備忘錄的簽署，能為2市縣居民帶來更多精彩的運動體驗，更進一步為新生代選手創造交流機會。

林長安表示，澎湖教育處與台北市政府體育局互動良好，是他擔任處長以來，第1個簽署的合作交流備忘錄，很高興藉「2024泳渡澎湖灣活動」完成簽署合作備忘錄，未來2市縣包含體育行政、社會運動賽事交流、場館規劃及營運3大部分望透過活動交流，提升行政效能與創意思維，經由運動技術及賽事互訪，拓展多元視野及未來優秀選手運動價值觀。

王泓翔表示，北市水域活動蓬勃發展，澎湖四面環海，水域活動發展多年，藉由參加泳渡澎湖灣活動，獲取海上泳渡活動經驗和持續拓展水域活動知能及經驗交流，為新生代選手創造交流機會，將邀請澎湖選手參與北市主辦城市盃賽事，為2市縣選手與市民奠定良好的互動基礎。

北市 澎湖縣 運動 體育

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