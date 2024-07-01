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九天盃環台賽起跑 21選手對抗高溫挑戰極限人生

中央社／ 台中1日電

九天民俗技藝團舉辦九天盃太子極限環台賽今年邁向第12屆，3組隊伍今天展開為期28天的行腳賽事，提供APP方便選手掌握路線，6月已有高溫警報，選手對抗炎熱氣候才能完賽。

九天民俗技藝團每年7月都會號召各方參與「九天盃太子極限環台賽」，7名選手組成隊伍，分工合作扛三太子神偶，完成徒步環島挑戰。環台賽邁入第12年，今天從台中起跑往南，每天約有40公里的路程，今年有21人名參加全程組。

今年是第4次參加的陳聖杰表示，立志參加10屆，希望在有限的生命中發揮無限的價值。

高雄高級中學的7名學生組成隊伍，為展現挑戰自我、回饋社會的精神。他們在臉書「微笑南台灣 為公益而跑」活動專頁上，為高雄在地社福機構推廣勸募。學生們表示，將透過徒步環島，觀察台灣的風土人情，並為高雄的社福機構籌措經費，展現台灣年輕學子的社會關懷。

九天團長許振榮表示，希望雄中學生的積極參與，也能號召更多青年學子和學校社團在暑假組隊參加，讓人生不僅精彩於課堂學識，更要在挑戰中突破淬鍊。

九天盃環台賽從紙本路線手冊，到Line群組筆記本提供的路線PDF檔，嘗試過許多方式。今年「天眼衛星科技股份有限公司」贊助製作的環台賽App，選手可以使用手機App掌握路線和隊伍位置。九天副團長李光正表示，希望提供更專業的協助。

天眼 徒步環島 科技股

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