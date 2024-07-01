曾智勇訪視屏東義林部落 宣告全國再增10文健站

原民會主委曾智勇今天視察屏東義林文健站預定地，宣布今年全國新核定10個文健站，將達520站；另將現行每餐費用提高到新台幣60元，照顧原民長者。

曾智勇今天偕同立委伍麗華、盧縣一等人視察位在屏東來義鄉的義林文健站預定地，現義林部落多功能集會所，現場宣布今年新核定10站文健站，且現行每餐費用從50元提高到60元。

曾智勇表示，全國原住民族地區有394個村里數，其中324個已設置文健站，涵蓋率超過8成，提供族人因地因族制宜的文化照顧。文健站除提供照護外，也逐漸成為部落文化資產保存所在，教導族語與傳承文化，成為具長照、教育及情感交流等多功能場域。

義林社區發展協會表示，預計1個月完成義林文健站準備工作，將增設無障礙廁所、室內教室裝設冷氣等，讓長輩有舒適空間；現場長輩也說，「一定會認真來上課」，珍惜爭取來的成果。

原民會今天新聞稿表示，全國文健站每日提供約1萬6360名原住民長者生理量測、延緩失能活動及營養餐食服務；全國計有520個文健站，其中有75站在屏東縣，原民會補助屏東縣文健站經費1年將近2億860萬元。

原民會指出，新設文健站除義林站外，分別為新北林口區站，台東阿拉巴灣、麻荖漏、太平等3站，花蓮立德、馬里旺等2站、宜蘭嘎kahemekan（哈們淦）站，台中山城樂活、龍井區等2站。