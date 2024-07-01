文健站涵蓋率逾8成 原民會主委：長者餐費提高至60元

原民會主委曾智勇上任40天，今在家鄉屏東縣宣布好消息，今年度新增10個文化健康站，長者餐費從50元提高至60元。

全國文健站達520個，其中屏東縣就有75站。曾智勇到古樓文健站幫長輩慶生、互動，來義鄉前鄉長廖秋山也是文健站成員，曾智勇看到老朋友不忘問候健康。

古樓文健站每周提供5天午餐，通常上午有學習課程，周一是一整天。82歲柳天壽說，很高興加菜，菜色很豐富，現在有雞腿、紅燒肉、荷包蛋，每天很期待吃午餐。