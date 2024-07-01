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文健站涵蓋率逾8成 原民會主委：長者餐費提高至60元

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
原民會主委曾智勇（左）今到屏東縣來義鄉古樓文健站宣布，增加文健站每名長者餐費，從50元提高到60元，曾智勇今跟長輩們一起慶生，逐一將蛋糕送給長輩。記者劉星君／攝影
原民會主委曾智勇（左）今到屏東縣來義鄉古樓文健站宣布，增加文健站每名長者餐費，從50元提高到60元，曾智勇今跟長輩們一起慶生，逐一將蛋糕送給長輩。記者劉星君／攝影

原民會主委曾智勇上任40天，今在家鄉屏東縣宣布好消息，今年度新增10個文化健康站，長者餐費從50元提高至60元。

全國文健站達520個，其中屏東縣就有75站。曾智勇到古樓文健站幫長輩慶生、互動，來義鄉前鄉長廖秋山也是文健站成員，曾智勇看到老朋友不忘問候健康。

古樓文健站每周提供5天午餐，通常上午有學習課程，周一是一整天。82歲柳天壽說，很高興加菜，菜色很豐富，現在有雞腿、紅燒肉、荷包蛋，每天很期待吃午餐。

原民會指出，文健站逐漸成為部落文化資產保存所在，有教導族語和傳承文化功能。許多文健站運用原住民族文化設計延緩失能課程，記錄長者生命歷程、老舊照片及生命史，甚至拍紀錄片保存傳統知識，具長照、教育及情感交流等多功能的場域。

原民會主委曾智勇（右二）今到屏東縣來義鄉古樓文健站宣布，增加文健站每名長者餐費，從50元提高到60元，曾智勇今參加文健站長輩們慶生會。記者劉星君／攝影
原民會主委曾智勇（右二）今到屏東縣來義鄉古樓文健站宣布，增加文健站每名長者餐費，從50元提高到60元，曾智勇今參加文健站長輩們慶生會。記者劉星君／攝影
屏東縣來義鄉古樓文健站周一到周五提供長輩們午餐，長輩依序打菜後，午餐帶回家吃。記者劉星君／攝影
屏東縣來義鄉古樓文健站周一到周五提供長輩們午餐，長輩依序打菜後，午餐帶回家吃。記者劉星君／攝影
屏東縣來義鄉古樓文健站周一到周五提供長輩們午餐，長輩依序打菜後，午餐帶回家吃。記者劉星君／攝影
屏東縣來義鄉古樓文健站周一到周五提供長輩們午餐，長輩依序打菜後，午餐帶回家吃。記者劉星君／攝影
原民會主委曾智勇（右三）今到屏東縣來義鄉古樓文健站宣布，增加文健站每名長者餐費，從50元提高到60元，曾智勇今參加文健站長輩們慶生會。記者劉星君／攝影
原民會主委曾智勇（右三）今到屏東縣來義鄉古樓文健站宣布，增加文健站每名長者餐費，從50元提高到60元，曾智勇今參加文健站長輩們慶生會。記者劉星君／攝影
屏東縣來義鄉古樓文健站周一到周五提供長輩們午餐，長輩依序打菜後，午餐帶回家吃。記者劉星君／攝影
屏東縣來義鄉古樓文健站周一到周五提供長輩們午餐，長輩依序打菜後，午餐帶回家吃。記者劉星君／攝影
屏東縣來義鄉古樓文健站長輩們打完中午菜飯後，一起唱著放學歌下課。記者劉星君／攝影
屏東縣來義鄉古樓文健站長輩們打完中午菜飯後，一起唱著放學歌下課。記者劉星君／攝影

屏東縣 曾智勇

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