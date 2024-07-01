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就任高醫大校長 余明隆：未來高醫、引領未來

中央社／ 高雄1日電

高雄醫學大學今天舉行第9任、第10任校長交接典禮，卸任校長楊俊毓說，雖然卸下校長職務，仍將盡力為高醫服務。新任校長余明隆表示，高醫將實現「未來高醫，引領未來」願景

高雄醫學大學今天舉行第9任、第10任校長交接典禮，由財團法人私立高雄醫學大學董事會董事長陳建志擔任監交人，第9任校長楊俊毓將印信交接給第10任校長余明隆，教育部長鄭英耀、高雄市政府秘書長郭添貴等人到場觀禮。

陳建志致詞表示，感謝卸任校長楊俊毓任職期間對高醫的付出與貢獻，更期勉新任校長余明隆，繼續完成「培育人才、壯大高醫」的重大任務，將高醫的教育理念、教學成效及社會影響力，典範轉移至世界各地。

鄭英耀表示，余明隆對高醫有使命感，希望能結合高屏地區的大專院校能量，整合在地醫療資源。他也期許在余明隆的努力下，高醫能成為總統賴清德所提出台灣發展精準醫療的強大助力。

楊俊毓表示，3年前很榮幸被遴選為高醫創校以來首位非白袍校長，在自己人生旅途中，留下彌足珍貴的經驗與磨練。未來雖然卸下校長職務，仍將盡力為高醫服務，與大家一起努力，成就更有社會影響力的高醫。

余明隆表示，台灣高等教育正面臨智慧化、少子化、永續化、社會結構轉變、財務資源及學術變革等前所未有的挑戰。為應對這些挑戰，未來高醫校風應基於誠信、智慧、創新、整合、國際化、影響力，實現「未來高醫，引領未來」的願景。

余明隆說，高醫正處在一個關鍵轉捩點，現在的決定將影響未來數十年發展，需要以勇氣面對問題，凝聚高醫人最大公約數的共識，引入新視野、建立大格局。

余明隆是肝病防治權威，致力推動C型肝炎預防與治療。曾任國立中山大學及高雄醫學大學副校長、高雄市立大同醫院院長、高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長、高醫岡山籌設營運處執行長，行政經驗豐富。

醫學 願景 高醫

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