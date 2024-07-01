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高雄廣昌滯洪池近完工 新台17線南段工程進度超前

中央社／ 高雄1日電

高雄推動楠梓區廣昌排水滯洪池及新台17線南段2項工程，副市長林欽榮今天視察表示，滯洪池已近完工，新台17線南段進度超前，將有效提升聯外交通效能及防洪安全。

林欽榮今天在水利局長蔡長展、水利局及新工處團隊陪同下，視察楠梓區廣昌排水滯洪池及新台17線（濱海聯外道路）南段（德民路至中海路）2項工程。

林欽榮表示，又稱新台17線的濱海聯外道路計畫，全段北起橋頭區典昌路，南至左營區南門圓環，全長約7.3公里，以德民路為界分南北2段辦理開闢，為周邊園區開發重要交通計畫。北段工程從典昌路至德民路，已於2022年6月通車。

南段工程涉及左營海軍基地內哨口及營舍，在中央協助下，市府多次與海軍協調可行方案並配合完成都市計畫變更，南段第1期的德民路至中海路去年10月2日開工，截至6月底，工程進度10.75%，超前預定進度1.76%。

後續南段第2、3期工程（中海路至南門圓環）配合見城計畫南門景觀再造改善路型及舒適人行空間，今年將陸續發包，全線預計於2026年底全線通車。

此外，考量楠梓區右昌地區一帶地勢低漥，每逢強降雨易致積淹水災情，水利局也向水利署爭取新台幣9000萬元，辦理「楠梓區廣昌排水滯洪池治理工程」，整體工程進度已達98%，預期7月底完工，後續可提供7.3萬噸滯洪量。

林欽榮表示，滯洪池已近完工，新台17線南段進度超前，將為近鄰的楠梓產業園區，有效提升聯外交通效能及防洪安全，服務中油高煉廠轉型及台積電進駐後的龐大就業人潮。

林欽榮 水利局 滯洪池

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