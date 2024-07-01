高市早餐店出現蟑螂 衛生局限期業者完成改善

高雄有民眾在一家連鎖早餐店用餐，發現醬油裡竟有蟑螂直呼噁心。衛生局今天前往稽查，發現作業場所有蟑螂等多項缺失，令業者2日前完成改善，若經複查未改善將開罰6萬元以上。

有民眾近日在臉書（Facebook）發文指出，楠梓區這家連鎖早餐店環境很糟糕，去年曾遇過蟑螂滿地爬，桌上也有，買2個包子加醬油時看到有東西在動，結果竟是蟑螂「害我現在都沒胃口，噁心死了。」

高雄市政府衛生局今天派員前往稽查，衛生局表示，經查作業場所發現蟑螂、業者未妥善設置病媒阻隔設施、牆面灰塵髒污未清理、天花板缺損未完整遮蔽、烤箱未落實清潔、清潔用品未分區放置、垃圾桶未加蓋及部分醬料未妥適覆蓋等多項缺失。

衛生局指出，業者已自主暫停營業進行改善，依食品安全衛生管理法要求業者限期2日完成改善，若經複查未改善，依法處新台幣6萬元以上罰鍰。

衛生局呼籲業者依「食品良好衛生規範準則」，落實病媒防治作業，加強食材放置、貯存、從業人員、作業場所、設施衛生管理，遵守食安管理相關規定。