高市早餐店出現蟑螂 衛生局限期業者完成改善
高雄有民眾在一家連鎖早餐店用餐，發現醬油裡竟有蟑螂直呼噁心。衛生局今天前往稽查，發現作業場所有蟑螂等多項缺失，令業者2日前完成改善，若經複查未改善將開罰6萬元以上。
有民眾近日在臉書（Facebook）發文指出，楠梓區這家連鎖早餐店環境很糟糕，去年曾遇過蟑螂滿地爬，桌上也有，買2個包子加醬油時看到有東西在動，結果竟是蟑螂「害我現在都沒胃口，噁心死了。」
高雄市政府衛生局今天派員前往稽查，衛生局表示，經查作業場所發現蟑螂、業者未妥善設置病媒阻隔設施、牆面灰塵髒污未清理、天花板缺損未完整遮蔽、烤箱未落實清潔、清潔用品未分區放置、垃圾桶未加蓋及部分醬料未妥適覆蓋等多項缺失。
衛生局指出，業者已自主暫停營業進行改善，依食品安全衛生管理法要求業者限期2日完成改善，若經複查未改善，依法處新台幣6萬元以上罰鍰。
衛生局呼籲業者依「食品良好衛生規範準則」，落實病媒防治作業，加強食材放置、貯存、從業人員、作業場所、設施衛生管理，遵守食安管理相關規定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言