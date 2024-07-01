一卡通推50嵐珍奶造型 擬真流動茶湯引討論

近年電子票證流行3D造型風，吸引搶購。一卡通公司今天宣布與手搖飲品牌50嵐復刻推出「珍奶造型一卡通」，液態的奶茶湯底，飽滿Q彈的珍珠，今天於門市一上架即引起熱烈討論。

一卡通公司首次與50嵐合作推出「珍奶造型一卡通」，將50嵐經典飲品珍珠奶茶以等比例縮小成附加一卡通功能的造型卡，擬真液態流動的奶茶湯底，飽滿Q彈的粒粒珍珠，連冰塊都漂浮其中，透明杯款讓人暑氣全消，可愛又療癒。

一卡通公司今天新聞稿表示，「珍奶造型一卡通」7月1日起於高雄、屏東及台東指定門市限量販售，單筆消費滿新台幣100元即可以299元加購一個，單筆滿200元可加購2個，以此類推。

此外，一卡通也同步推出優惠活動，即日起至8月31日，活動期間內於50嵐的高雄、屏東及台東區指定門市購買50嵐「珍奶造型一卡通」並完成一卡通記名，即贈50嵐優惠券50元，每個iPASS MONEY用戶限領1次，限量回饋1萬名。

一卡通公司表示，回饋的50元優惠券為每張面額10元共5張，將於記名完成後次月20日前發送至用戶一卡通iPASS MONEY APP中，民眾可於下次至50嵐消費時使用iPASS MONEY帳戶付款，單筆消費滿50元即可使用1張。

50嵐2023年起配合限塑政策響應環保，全面改為紙杯包裝，經典透明塑膠杯為50嵐的代表標誌，更是時代的眼淚，讓不少人懷念。為保留消費者最熟悉的感覺，與一卡通公司合作將透明塑膠杯的復刻回憶，經典重現給消費者。