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高市楠梓區某早餐店加醬油見蔥花在動 撈起竟是活跳跳小強
有民眾在高雄市楠梓區一家連鎖早餐店用餐，發現醬油裡有東西在動，撈起來後發現竟是蟑螂，噁心到胃口都沒了。高雄市衛生局前往稽查，發現作業場所有蟑螂等多項缺失，依食品安全衛生管理法飭令業者明日前完成改善，經複查未改善將處6萬元以上罰鍰。
網友在臉書爆料公社指出這家位於高雄楠梓區後昌地區的店舖，「環境真的很糟糕，去年半夜吃的時候是蟑螂滿地爬，桌上也有…今天買兩個包子，加醬油時看到有東西在動，以為眼花；拿手機錄影反映店家，只退一顆加了醬油的包子的錢，害我現在都沒胃口，噁心死了。」
衛生局獲報後派員前往稽查，發現多項缺失，包括作業場所有蟑螂、業者未妥善設置病媒阻隔設施、牆面灰塵髒汙未清理、天花板缺損未完整遮蔽、烤箱未落實清潔、清潔用品未分區放置、垃圾桶未加蓋、部分醬料未妥適覆蓋、部分食材未離地放置、從業人員健康檢查報告未留存、未建立冰箱溫度記錄等。
業者已自主暫停營業進行改善。衛生局依食品安全衛生管理法，飭令業者7月2日前完成改善，倘經複查未改善，將處6萬元以上罰鍰。
衛生局也呼籲業者應依「食品良好衛生規範準則」，落實病媒防治作業，加強食材放置、貯存、從業人員、作業場所、設施衛生管理，恪遵食品安全衛生管理相關規定，以維護食安與市民健康。
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