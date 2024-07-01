高雄演唱會優惠 送50元商圈夜市券、50點綠點

高雄下半年有多場演唱會，為迎接大批歌迷，高市府續推兌換面額50元「商圈夜市優惠券」，可到高市47處商圈夜市與逾百家店消費，並與一卡通合作發放「綠點50點」，可折抵大眾運輸費用。

高雄下半年有包括「2024高雄啤酒音樂節」、美國歌手「火星人布魯諾」（Bruno Mars）、日本搖滾天團ONE OK ROCK及10月登場的TAKAO ROCK打狗祭等多場演唱會，預料將吸引大批歌迷。

為迎接歌迷蒞臨，高雄市經發局今天新聞稿宣布，將持續推出兌換面額新台幣50元的「商圈夜市優惠券」，可直接在高雄市47處商圈夜市與逾百家店消費。同時也與一卡通合作發放「綠點50點」，可直接折抵大眾運輸搭乘費用。

經發局表示，歌迷憑指定演唱會票根到左營高鐵、巨蛋、美麗島、高雄車站及凱旋站等5處捷運站及夢時代活動現場即可兌換。

經發局長廖泰翔說，2023年高雄舉辦逾117場次演唱會，吸引逾139萬人潮，市府推出「加食延暢」等行銷優惠活動，開創45億元經濟產值，今年1到5月舉辦超過66場演唱會，也帶來超過78萬次人潮，經濟產值超過25億元。

廖泰翔指出，為鼓勵歌迷搭乘大眾交通工具前往演唱會場地，這次與一卡通合作，在兌換商圈夜市優惠券的歌迷，同時可以領取綠點50點登錄券，每人每帳號限登錄1次，1點綠點等同1元現金。

經發局表示，未來以一卡通記名卡或使用APP搭乘大眾交通工具都可持續累積點數，歡迎歌迷到高雄看演唱會也用綠點搭乘高雄大眾運輸。

經發局表示，50元面額的商圈夜市優惠券可在高雄商圈夜市及特色店家包含酒吧、居酒屋、餐酒館、餐廳、小吃等使用，使用期限到2025年2月28日；一卡通綠點登錄券登錄期限到今年7月31日。