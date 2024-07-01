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兵馬俑展遭疑資安疑慮 科工館：已要求全面清查

中央社／ 高雄1日電

國立科學工藝博物館展出的兵馬俑特展中，一項比對人臉的體驗遊戲，遭台灣基進高市議員張博洋質疑，軟體來自中國有資安疑慮。科工館要求全面清查，有違反合約規定限期改正。

位於高雄市三民區的國立科學工藝博物館，28日展出兵馬俑特展，體驗區有拍照比對與兵馬俑的相似度，但張博洋透過新聞稿表示，遊戲軟體是中國的，且主辦單位是統戰組織。

張博洋說，中國統戰組織在台舉辦兵馬俑特展，教育部沒有過濾主辦單位背景，展場還透過攝影鏡頭比對人臉與兵馬俑相似度，將人臉生物特徵完整提供中國軟體及主辦單位，資安恐出現大漏洞。

張博洋指出，主辦單位為中國宋慶齡基金會、陝西省文物交流協會、秦始皇帝陵博物院、社團法人中華翰維文化推廣協會，4個就有3個是中國組織，其中中國宋慶齡基金會更是統戰單位。相關單位有責任過濾活動申請，為資安把關。

科工館今天發布新聞稿表示，科工館與主辦單位合約書明訂「不得使用大陸廠牌資通訊產品（含軟體、硬體及服務）」規範，已函文要求主辦單位限期全面清查，如有違反合約規定限期改正，如不改正將立即終止合約要求撤展。

科工館並表示，已要求主辦單位將「秦俑臉譜比對遊戲」與「一號坑全景體驗」關閉，並請其確認非中國開發軟體、無存檔或上傳等情事，在未釐清前暫停使用，否則將要求限期改善。

科工館強調，「大秦雄風～兵馬俑與秦始皇帝陵特展」運用現代科技結合傳統工藝技術進行文物修復與維護，並以科學研究解釋兵馬俑原繽紛色彩脫落的成因及解決方法，內容符合科學技術科普教育，並無統戰事宜。

兵馬俑 張博洋

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