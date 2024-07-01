高雄拚演唱會經濟 歌迷領「50元商圈券」再享交通優惠

高雄暑假舉辦啤酒音樂節，下半年有火星人布魯諾、日本天團ONE OK ROCK，10月有打狗祭，高市府除推動面額50元「商圈夜市優惠券」，可於47處商圈夜市消費，這次加碼與一卡通合作發放「綠點50點」，可折抵大眾運輸搭乘費用，民眾憑演唱會票根到左營高鐵、巨蛋、美麗島、高雄車站及凱旋站5處捷運站即可兌換。

2023年高雄舉辦117場次的演唱會，吸引139萬人潮，市府推出「加食延暢」活動，建立專屬於高雄演唱會經濟商業模式，開創45億經濟產值，今年到5月已舉辦66場演唱會，民眾憑優惠券可在47處商圈夜市消費外，這次還多了近40家餐廳加入，包含捷運商場墨凡美麗島商場、高雄駅一番街、老字號餐廳及特色餐廳等。

為推動歌迷搭乘大眾交通工具前往演唱會場地，經發局與一卡通合作，兌換商圈夜市優惠券時也可以領取綠點50點登錄券，民眾需先下載 iPASS MONEY APP，加入綠點回饋，並於活動頁輸入序號，即可登錄，每人每帳號限登錄1次，1點綠點等同1元現金，並請歌迷以一卡通記名卡或iPASS MONEY乘車碼搭乘台鐵、捷運、輕軌、渡輪、客運或Youbike等，綠點即可折抵車資換取回饋儲值金。